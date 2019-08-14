Мэрия Москвы согласовала стотысячный митинг на проспекте Сахарова 25 августа

Мэрия Москвы санкционировала митинг 25 августа на проспекте Академика Сахарова, сообщил первый замруководителя департамента региональной безопасности и противодействия коррупции Василий Олейник. Разрешенная численность — до 100 тыс. человек. Организаторы хотели также провести шествие, но его не санкционировали.

Заявку на акцию подавала Либертарианская партия. Планировалось, что шествие начнется со Страстного бульвара у Пушкинской площади по Бульварному кольцу до проспекта Сахарова, и там уже пройдет митинг. Однако мэрия согласовала вариант без шествия.

«До организаторов доведены обоснованные предложения о проведении только митинга без шествия на проспекте Академика Сахарова на внешней стороне Садового кольца»,— сообщил господин Олейник (цитата по «Интерфаксу»). По его словам, это позволит властям «оказать организаторам содействие по вопросу обеспечения безопасности участников».

Либертарианская партия заявила, что митинг без шествия ее не устраивает. «На такой вариант мы не согласны и будем продолжать настаивать на внутренней стороне проспекта академика Сахарова (внутри Садового кольца)»,— сообщила партия в Twitter.

Позднее пресс-секретарь партии Дарья Петрушенко сообщила «РИА Новости», что Либертарианская партия готова отказаться от шествия и провести митинг «со сценой на Сахарова, 12».

Представители оппозиции также подали две заявки на проведение шествия и митинга 24 августа. Инициаторами стали глава штаба незарегистрированного кандидата в Мосгордуму Дмитрия Гудкова Эльвира Вихарева, незарегистрированный кандидат в Мосгордуму Александр Соловьев и член московского отделения «Открытой России» Татьяна Усманова. Ранее мэрия Москвы отклонила заявку оппозиции на проведение протестного митинга 17 августа.

О планах оппозиции на 17 августа — в материале “Ъ” «Повестка выходного дня».