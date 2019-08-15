Филиппа Дельпаля отправили под домашний арест

Мосгорсуд изменил меру пресечения гражданину Франции Филиппу Дельпалю, фигуранту дела о хищении в банке «Восточный» 2,5 млрд руб., с содержания под стражей на домашний арест. Это произошло во время заседания, на котором рассматривались жалобы подследственного и его защиты на продление ареста бизнесмена. Против смягчения положения обвиняемого не возражали не только прокуратура, но и следствие, по ходатайству которого срок содержания господина Дельпаля в СИЗО ранее был продлен. Меру пресечения Майклу Калви Мосгорсуд оставил без изменений: бизнесмен остался под домашним арестом.

Мосгорсуд рассмотрел в четверг апелляционные жалобы Филиппа Дельпаля и его адвокатов на продление срока ареста бизнесмена до середины октября этого года. Ранее такое решение вынес Басманный суд столицы. В своей жалобе защита настаивала на том, что оснований для содержания господина Дельпаля в СИЗО нет, поскольку он не может помешать ходу расследования. Адвокаты бизнесмена уже не в первый раз просили отпустить подзащитного под домашний арест, тем более что супруга обвиняемого, как ранее сообщал “Ъ”, специально под эту меру пресечения приобрела отдельную квартиру в Москве — чтобы дети бизнесмена по постоянному месту проживания семьи могли свободно пользоваться интернетом, поскольку в случае домашнего ареста на общение с внешним миром обычно налагается запрет.

Против просьбы защиты на этот раз не стали возражать ни прокуратура, ни следствие. Причем представитель СКР объяснил изменение позиции ведомства (ранее следствие в Басманном суде настаивало на продлении срока ареста) именно появлением новой квартиры.

В итоге Мосгорсуд смягчил меру пресечения бизнесмену, отправив его под домашний арест. В Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ) приветствовали решение Мосгорсуда об изменении меры пресечения Филиппу Дельпалю. «Мы искренне рады тому, что, спустя долгое время, господин Дельпаль и члены его семьи смогут воссоединиться. Надеемся, что и российские сотрудники "Баринг Восток" также будут переведены из СИЗО под домашний арест. АЕБ хотелa бы еще раз подчеркнуть свою убежденность в том, что коммерческие споры должны разрешаться в рамках гражданско-правового процесса. Мы очень рассчитываем на то, что суд сможет вынести решение по этому делу в ближайшем будущем»,— говорится в заявлении Ассоциации.

Что касается бизнесмена Майкла Калви, обвиняемого в мошенничестве, то его домашний арест Мосгорсуд признал законным. «Интерфакс» сообщает, что при этом Мосгорсуд отменил запрет «покидать и менять без письменного разрешения следователя и контролирующего органа место проживания», а также исключил из резолютивной части ссылку на запрет «общаться без письменного разрешения следователя с любыми лицами, не являющимися свидетелями, потерпевшими, обвиняемыми или подозреваемыми по делу».

Как не раз рассказывал “Ъ”, уголовное дело о хищении в банке «Восточный» было возбуждено по заявлению одного из его акционеров и члена совета директоров Шерзода Юсупова. По делу проходят бенефициар Baring Vostok Майкл Калви, а также его деловые партнеры Ваган Абгарян, гендиректор компании «Первое коллекторское бюро» (ПКБ) Максим Владимиров, директор финансового департамента Baring Vostok Capital Partners Филипп Дельпал, директор по инвестициям Baring Vostok Capital Partners Иван Зюзин и советник председателя правления ПАО «Норвик банк» Алексей Кордичев.

Речь в материалах расследования идет об истории с погашением долга в размере 2,5 млрд руб., который возник у подконтрольного господину Калви ПКБ перед банком «Восточный». По версии следствия, господин Калви уговорил своих сообщников оформить соглашение об урегулировании долга, в соответствии с которым банк получил в качестве компенсации от НАО ПКБ 59,9% акций люксембургской компании International Financial Technology Group, чьи активы оценил в 3 млрд руб. Между тем полученные банком акции следствие оценивает в 600 тыс. руб. Фигурантам дела предъявили обвинение в особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ).

Отметим, в защиту подследственных не раз выступал уполномоченный по защите прав предпринимателей Борис Титов. Он не раз обращался с предложениями о смягчении меры пресечения фигурантам расследования, а на днях, как сообщал “Ъ”, направил письмо генпрокурору России Юрию Чайке с просьбой еще раз проверить законность уголовного преследования подследственных.

Александр Александров