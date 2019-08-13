Дело «Восточного» поставили под сомнение

Как стало известно “Ъ”, уполномоченный по защите прав предпринимателей Борис Титов обратился к генпрокурору России Юрию Чайке с просьбой еще раз проверить законность уголовного преследования четверых оставшихся в СИЗО фигурантов громкого дела о хищении 2,5 млрд руб. у банка «Восточный» — гражданина Франции Филиппа Дельпаля, а также Максима Владимирова, Ивана Зюзина и Вагана Абгаряна. Бизнес-омбудсмен также просит освободить их из-под стражи. Ранее надзор с доводами господина Титова не соглашался.

В своем обращении к генпрокурору Борис Титов объясняет, что в его адрес поступило еще несколько обращений от защитников обвиняемых в особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ) фигурантов дела Baring Vostok. Бизнес-омбудсмен вновь напоминает: сами обстоятельства данного уголовного дела, которое расследует ГСУ Следственного комитета России (СКР), «могут свидетельствовать о попытке перевода гражданско-правовых отношений в незаконное и необоснованное уголовное преследование конкретных лиц». По его словам, также «вызывает объективные сомнения» фигурирующая в материалах уголовного дела стоимость акций компаний International Financial Technology Group (IFTG). Борис Титов особо отмечает, что все четверо фигурантов расследования являются бизнесменами или руководителями кредитного учреждения, а потому в соответствии с УПК к ним не может быть применена такая мера пресечения, как помещение в СИЗО. Однако ни следствие, ни суды не обратили на это должного внимания.

«Направляю обращения и прошу провести повторную проверку законности и обоснованности уголовного преследования вышеуказанных лиц, а также принять меры к изменению меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении предпринимателей»,— говорится в письме Бориса Титова, которое имеется в распоряжении “Ъ”.

Надо отметить, что ранее Борис Титов уже обращался как в Генпрокуратуру, так и СКР в связи с делом Baring Vostok, настаивая, в частности, на том, чтобы его фигурантам разрешили свидания с родственниками. В аппарат господина Титова пока поступили два ответа из надзорного ведомства, в которых говорилось, что законность задержания и подозрений проверена судами первой и апелляционных инстанций, а доводы о совершении преступления в сфере предпринимательской деятельности проверялись уже самой прокуратурой, но «подтверждения не нашли». Интересно, что два практически одинаковых ответа были даны, несмотря на происходившие в уголовном деле изменения. Напомним, что еще в апреле под домашние аресты были переведены основатель Baring Vostok Майкл Калви и экс-глава банка «Восточный» Алексей Кордичев, который признал вину и дал показания на остальных соучастников.

В основу уголовного дела, которое ГСУ СКР возбудило в отношении Майкла Калви, а также его деловых партнеров Вагана Абгаряна, гендиректора компании «Первое коллекторское бюро» (ПКБ) Максима Владимирова, директора финансового департамента Baring Vostok Capital Partners Филиппа Дельпаля, директора по инвестициям Baring Vostok Capital Partners Ивана Зюзина и советника председателя правления ПАО «Норвик-банк» Алексея Кордичева, легла история с погашением долга 2,5 млрд руб., который возник у ПКБ перед банком «Восточный». По версии следствия, господин Калви, владевший ПКБ, уговорил своих сообщников одобрить соглашение об урегулировании долга, в соответствии с которым банк получил в качестве компенсации 59,9% акций люксембургской компании IFTG. Уголовное дело было возбуждено по заявлению члена совета директоров и совладельца «Восточного» Шерзода Юсупова, аудиторы которого оценили полученные банком акции в 600 тыс. руб. Между тем в письме Бориса Титова со ссылкой на другие источники спорные акции оцениваются в 2,6 млрд руб.

Сергей Сергеев