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Суд продлил арест фигуранта дела Baring Vostok Дельпаля

Басманный суд Москвы отказался перевести под домашний арест партнера инвестиционного фонда Baring Vostok, гражданина Франции Филиппа Дельпаля, обвиняемого в мошенничестве. Он останется в СИЗО до 13 октября, передает «Интерфакс».

Следователь высказал опасения, что господин Дельпаль может скрыться, оказать давление на свидетелей или попытаться уничтожить доказательства по уголовному делу. Судья согласился с этими доводами и отказал адвокатам, несмотря на то, что те сообщили о покупке квартиры, в которой обвиняемый мог бы находиться в случае смягчения ему меры пресечения. Недвижимость была приобретена семьей Дельпаль 5 июля.

Напомним, по делу Baring Vostok, помимо господина Дельпаля, проходят основатель фонда Майкл Калви, который также останется под стражей до 13 октября, гендиректор НАО ПКБ Максим Владимиров, советник предправления Норвик-банка Алексей Кордичев, акционер ПАО «КБ ''Восточный''» Ваган Абгарян и директор по инвестициям Baring Vostok Иван Зюзин. По версии следствия, банкиры под видом сделки с акциями похитили у «Восточного» около 2,5 млрд руб. в 2017 году.

Подробнее о развитии дела читайте в публикации “Ъ” «Бизнес-омбудсмен не нашел оснований для ареста Майкла Калви».

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