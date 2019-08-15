МВД увеличит штат миграционных подразделений из-за наплыва мигрантов из ДНР и ЛНР

МВД России приняло более 60 тыс. заявлений на получение российского гражданства от граждан Украины, которые проживают на территории самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) из них 25 тыс. одобрено. МВД планирует расширить штат сотрудников миграционных подразделений, сообщила журналистам руководитель министерского управления по вопросам миграции Валентина Казакова.

«Предпринимаются меры по увеличению штатной численности»,— сказала она (цитата по ТАСС). Всего новыми правилами получения гражданства в упрощенном порядке могут воспользоваться около 3 млн граждан Украины, сообщила госпожа Казакова.

В апреле президент России Владимир Путин подписал указ о предоставлении в упрощенном порядке российского гражданства для жителей Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), чуть позже упрощенный порядок был распространен на всех жителей Донбасса. Как выяснил “Ъ”, к середине июля жители ДНР и ЛНР подали около 30 тыс. ходатайств о гражданстве РФ.

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В августе президент Украины Владимир Зеленский разрешил предоставлять украинское гражданство подвергшимся политическому преследованию россиянам. Чтобы получить паспорт гражданина Украины, нужно отказаться от уже имеющегося гражданства.

Концепция государственной миграционной политики РФ на 2019–2025 годы предусматривает переселение в Россию как можно большего числа людей из сопредельных государств. Цель проекта — сделать новыми россиянами 5–10 млн человек, для чего был существенно упрощен миграционный закон.

Об упрощении получения гражданства для жителей Донбасса читайте в материале “Ъ” «Владимир Путин ждет новых донбасских».