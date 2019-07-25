Авиакомпании наращивают перевозки

Объем авиаперевозок российскими компаниями продолжает расти — за полугодие он увеличился на 12%, составив 57,7 млн пассажиров. Основной вклад в рост показателя внесли международные перевозки, они выросли на 18%. Перевозки на внутренних рейсах показывают более скромную динамику — 8,1%. В пятерке крупнейших перевозчиков лучшую динамику показали авиакомпании «Победа» (рост на 44,7%) и S7 (рост на 15,1%).

Российские авиакомпании за полугодие перевезли 57,7 млн человек, что на 12% больше, чем за тот же период прошлого года. На международных маршрутах перевезено 24,5 млн человек, или 42,46% от всего объема перевезенных пассажиров. Рост на международных линиях составил 18%. На внутренних линиях перевезено 26,2 млн человек, рост составил 8,1%.

В июне динамика авиаперевозок замедлилась по сравнению с показателем за все полугодие: рост составил 9,9%, всего авиакомпании обслужили 12,6 млн человек.

Лидером рынка остается «Аэрофлот» , обслуживший 17,8 млн человек за полугодие. Национальный авиаперевозчик нарастил пассажиропоток на 9,7%.

, обслуживший 17,8 млн человек за полугодие. Национальный авиаперевозчик нарастил пассажиропоток на 9,7%. На втором месте — авиакомпания «Сибирь» (группа S7), показывающая лучшую динамику среди «традиционных» перевозчиков: 15,1%; компания перевезла за полугодие 5,97 млн человек.

(группа S7), показывающая лучшую динамику среди «традиционных» перевозчиков: 15,1%; компания перевезла за полугодие 5,97 млн человек. Авиакомпания «Россия» закрепилась на третьем месте с 5,09 млн перевезенных пассажиров (рост на 7,2%).

закрепилась на третьем месте с 5,09 млн перевезенных пассажиров (рост на 7,2%). «Победа» увеличила число перевезенных пассажиров на 44,7%, что стало лучшим показателем в пятерке лидеров рынка. Лоукостер «Аэрофлота» обслужил 4,6 млн человек.

увеличила число перевезенных пассажиров на 44,7%, что стало лучшим показателем в пятерке лидеров рынка. Лоукостер «Аэрофлота» обслужил 4,6 млн человек. «Уральские авиалинии» с 4,2 млн пассажиров (рост на 7,7%) — на пятом месте.

Среди первых 15 авиакомпаний хорошую динамику показывают Azur Air (рост на 25,2%, 2,3 млн человек), Red Wings (38,3%, 1,3 млн человек), «Икар» (37,2%, 1,09 млн человек) и Smartavia (39,2%, 666 тыс. пассажиров).

Отрасль продолжает показывать рекордные абсолютные показатели по объему перевозок, но финансовое состояние авиакомпаний далеко от оптимального.

В июне Российская ассоциация эксплуатантов воздушного транспорта (АЭВТ) сообщала, что в первом квартале совокупный убыток отрасли составил рекордные 45,3 млрд руб. В первом квартале 2018 года, сложного для перевозчиков из-за роста цен на авиакеросин, убыток составлял только 34 млрд руб. В январе—марте 2019 года расходы перевозчиков росли быстрее доходов: совокупная выручка увеличилась на 7,9%, совокупный объем расходов — на 9%.

С июня на рынке авиаперевозок начался высокий сезон, сопровождающийся резким увеличением пассажиропотока и доходов. Но к концу года, по окончании периода отпусков, финансовое состояние части игроков рынка может резко ухудшиться. Игроки рынка и эксперты не исключают банкротства одного или нескольких перевозчиков.

Старший научный сотрудник Института экономики транспорта и транспортной политики НИУ ВШЭ Андрей Крамаренко говорит, что ускоренный рост перевозок на международных направлениях вызван укреплением рубля. «Даже небольшой рост курса национальной валюты влияет на рынок: пассажиры выбирают международные направления для поездок и отдыха»,— отмечает эксперт. Он считает, что рост общего объема перевозок на 12% при росте ВВП в пределах 1% свидетельствует в первую очередь о демпинге перевозчиков. «Но согласно одной из версий, увеличению пассажирских перевозок также способствует рост теневой экономики»,— добавил господин Крамаренко.

Герман Костринский