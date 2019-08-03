По камерам нанесли штрафной удар

Концессионные соглашения по обслуживанию дорожных камер будут заключать по новым правилам: размер платы компаниям из бюджета не будет зависеть от количества вынесенных штрафов. Действующая уже несколько лет практика приводит к злоупотреблениям и вызывает недовольство со стороны автомобилистов, считают в правительстве России. Минтранс рекомендует регионам от такой схемы отказаться, но это коснется только новых соглашений. Автомобильные правозащитники идею поддержали, мнения компаний—участников концессий разделились.

Ситуация с камерами обсуждалась на заседании проектного комитета нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» (возглавляет вице-премьер Максим Акимов). Более чем в десятке регионов комплексы устанавливаются и обслуживаются на деньги инвесторов. В рамках концессионного соглашения они получают плату из бюджета в зависимости от числа выставленных автомобилистам штрафов. В Подмосковье вознаграждение составляет 233 руб. с каждого постановления, в Тамбовской области — 243 руб., в Курганской области — 149–345 руб. Такая практика вызывает возмущение водителей: они считают, что компании договариваются с местными властями, те ставят знаки ограничения скорости, обеспечивая поток штрафов и рост доходов. Глава ГИБДД Михаил Черников, выступая в правительстве, этот тезис подтвердил: в регионах проводились проверки, выявлены случаи «специального занижения скоростного режима».

«По мнению участников проектного комитета, экономическая модель таких отношений между субъектами и бизнесом нуждается в доработке,— рассказал вчера представитель вице-премьера.— Максим Акимов предложил регионам отказаться от увязки объема вознаграждения концессионера с объемом собираемых им штрафов». Это будет закреплено в рекомендациях Минтранса по определению мест размещения камер. Действующие концессии изменяться не будут.

«Оплата должна быть не сдельной, а фиксированной — с учетом частоты, объема и стоимости работ по обслуживанию комплексов, каналов связи и их восстановлению»,— поддержал идею правительства эксперт по системам фотовидеофиксации Григорий Шухман. Координатор движения «Синие ведерки» Петр Шкуматов назвал инициативу «великолепной» новостью. «Частная организация, которая ставит камеры, заинтересована в максимальной прибыли, а значит, и в максимальном количестве штрафов»,— пояснил он “Ъ”.

Предложение вице-премьера уже находится в стадии проработки, заявил “Ъ” вице-губернатор Тамбовской области Арсен Габуев: «Мы смотрим, как в рамках закона учесть эти тезисы, концессионер относится к этому абсолютно нормально». «Правильная и своевременная мера,— говорит помощник министра транспорта и дорожного хозяйства Дагестана Казиахмед Гамзатов.— Камеры ставят для обеспечения безопасности движения и мониторинга транспортных потоков. Регионы вполне могут выполнять эти функции своими силами и за счет бюджетных средств». В минтрансе Московской области заявили “Ъ”, что ведомство принимало «активное участие в разработке проекта методики». «Убрать концессию я пока не готов,— заявил “Ъ” лишь и. о. директора департамента транспорта и дорожного хозяйства Костромской области Сергей Буча.— У нас концессией предусмотрены не только камеры, но и весовой контроль, а это уже речь идет о сохранности дорог».

«Концессии в системах фотовидеофиксации появились в связи с тем, что у государства не было денег на выполнение обязательств по обеспечению безопасности движения,— рассказал “Ъ” Олег Бадера, председатель правления ГК VessoLink (камеры в Костромской, Рязанской областях, Севастополе).— Количество нарушений и погибших тогда было зашкаливающее. Регионы и правительство уговаривали бизнес поучаствовать в соглашениях. Инвесторы и банки много времени потратили на расчеты эффективных бизнес-моделей. И сейчас в некоторых регионах системы не всегда дают достаточно средств, чтобы покрыть расходы инвестора, но компании все равно идут на риск. А сейчас предлагается возврат к неэффективной схеме, когда системой будут управлять госструктуры». В «МВС Груп» (концессия в Подмосковье) назвали «разумной» идею вознаграждения операторов «непосредственно за технологическую услугу фиксации правонарушений». «Основным KPI технологического партнера может быть количество выявленных нарушений, качество фиксации вне зависимости от внешних условий, а также процент брака,— говорят в пресс-службе компании.— Открытым остается вопрос, будет ли это вознаграждение фиксированным или будет иметь постоянную и переменную часть. Скорее всего, такая модель взаимодействия с операторами будет исключительно затратной для регионов и потребует отдельных источников финансирования». В «Ростелекоме» (концессии в Астраханской, Курганской, Тюменской областях) считают, что привязка платы к числу штрафов «может в отдельных случаях провоцировать злоупотребления или приводить к убыткам эксплуатирующих компаний». «Мы выступаем за применение рыночных цен, обеспечивающих возврат инвестиций, а также своевременную эксплуатацию и техническое обслуживание комплексов, каналов связи, мощностей дата-центров, специализированного ПО»,— добавили в «Ростелекоме».

Анонсированная правительством методика Минтранса сейчас дорабатывается: до 1 сентября документ направят в субъекты федерации.

Иван Буранов; Александр Тихонов, Ярославль; Юлия Рыбина, Махачкала; Андрей Прах, Воронеж