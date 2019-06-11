Штрафы держат скорость 20 км/ч

Комитеты Госдумы по транспорту и госстроительству рекомендовали правительству РФ не отменять так называемый нештрафуемый порог превышения скорости в 20 км/ч: сначала необходимо проверить дорожные знаки на трассах и региональные системы фиксации нарушений. К проверкам депутаты предлагают подключить Генпрокуратуру и Счетную палату. На неопределенный срок отложено введение и еще одной инициативы, вызвавшей общественную дискуссию,— по введению в городах зон, куда запрещено въезжать автомобилям с неэкологичным выхлопом.

Совместные рекомендации думских комитетов по госстроительству и транспорту, которые будут направлены в правительство, регионы и органы исполнительной власти, обнародовал вчера депутат Вячеслав Лысаков. Документ подготовлен по итогам общественных слушаний в парламенте, которые были посвящены главным образом планам по ограничению скоростного режима.

Речь идет об инициативе ввести штраф за превышение скоростного лимита на величину более 10 км/ч. Еще в 2014 году ГИБДД подготовила первый законопроект на эту тему, но до парламента он так и не дошел. В конце 2018 года лоббировать ужесточение стал вице-мэр Москвы Максим Ликсутов, в итоге правительственная комиссия по безопасности движения (ее возглавляет вице-премьер Максим Акимов) снова поручила этот вопрос проработать. В апреле 2019 года ГИБДД предложила ввести штраф 1,5 тыс. руб. за превышение скорости на 10–20 км/ч, 3 тыс. руб.— за превышение на 20–40 км/ч. Законопроект уже готовится в МВД, но не факт, что в таком виде он поступит в Госдуму. Максим Акимов заявил, что «молниеносных» и не прошедших «проверку» решений приниматься не будет.

Штрафы за превышение скорости, напомним, закреплены в КоАП. Из рекомендаций комитетов и пояснений Вячеслава Лысакова следует, что вопрос уменьшения скоростного порога отложен на дальнюю перспективу. Правительству советуют провести сначала «ревизию улично-дорожной сети». Господин Лысаков уверен, что ограничения лимита на ряде магистралей носят немотивированный характер. Генпрокуратуре и Счетной палате депутаты предлагают проверить действующие региональные системы фотовидеофиксации, созданные в том числе с участием частного капитала. Регионам рекомендуется «принять меры по недопущению» использования дорожных камер, не соответствующих ГОСТам, Росстандарту — создать отдельный реестр дорожных камер. «Позиция комитетов и в целом фракции "Единая Россия" такая: пока держим оборону против отмены 20 км/ч,— подытожил господин Лысаков.— Статистики о том, что аварийность растет из-за превышения на 10 км/ч, нет. Давайте на дорогах порядок наведем, уберем разные "кормушки" и только потом будем обсуждать эту тему».

Туманны перспективы и другой вызвавшей дискуссии инициативы, призванной усложнить жизнь водителям: ввести в Москве и Санкт-Петербурге экологические зоны, куда запрещен въезд машинам с двигателями стандарта «Евро-2» или ниже. В конце 2018 года господин Акимов поручал Минтрансу, Минприроды и региональным властям проработать «дорожную карту» по введению таких зон, но работа затянулась. 8 июня вице-премьер заявил, что тема эта не стоит «в повестке дня». Отметим, что возможность вводить такие зоны у региональных властей есть с 30 декабря 2018 года, когда вступил в силу закон «Об организации дорожного движения» (отдельных поручений правительства не нужно), но этим правом пока никто не воспользовался.

Предложенных Госдумой мер в области фиксации нарушений недостаточно, считает эксперт по дорожным камерам Григорий Шухман: «Нужны аттестованные методики исследования фотоматериалов и уход от принципа "нет оснований не доверять комплексу", исходя из которого сегодня выносится большинство постановлений». «Странно, что власти отложили решение по экологическим зонам,— говорит координатор движения "Синие ведерки" Петр Шкуматов.— Мы проводили опрос, который показал, что большинство жителей крупных городов такую меру, как ни странно, поддерживают. Общественный запрос на это есть. Людей не устраивает грязный воздух, переполненные свалки».

Иван Буранов