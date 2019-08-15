Торжество научного контролизма

Министерство науки и высшего образования РФ издало приказ, ужесточающий правила взаимодействия российских ученых с иностранными коллегами и организациями. При этом документ официально опубликован не был. Приказ вызвал возмущение научного сообщества, а нобелевский лауреат Андрей Гейм заявил “Ъ”, что «идиотизм, к сожалению, крепчает по всему миру, а не только в России», но эта конкретная инициатива выглядит очень «по-советски». В Минобрнауки заявили, что документ «носит рекомендательный характер». В Кремле призвали не «создавать излишества» в правилах, но напомнили, что «зарубежные спецслужбы не дремлют, и научно-промышленный шпионаж никто не отменял». Источники “Ъ” утверждают, что приказ «основывался на вводных, полученных ведомством от спецслужб».

Нобелевский лауреат Андрей Гейм и другие известные ученые прокомментировали “Ъ” скандальный приказ Минобрнауки Читать далее

Приказ Минобрнауки, определяющий правила «взаимодействия с государственными органами иностранных государств» и «приема иностранных граждан» был подписан министром Михаилом Котюковым еще в феврале 2019 года. Подведомственным организациям его начали рассылать в конце июля, а в открытом доступе он появился лишь в среду, когда завлабораторией Института проблем машиноведения РАН Александр Фрадков опубликовал на сайте независимой газеты ученых «Троицкий вариант» сканы приказа и возмущенное открытое письмо к Михаилу Котюкову.

В приказе говорится, что российские ученые должны за пять дней до намеченной встречи с иностранными коллегами предупредить министерство и предоставить сканы паспортов иностранных участников.

Кроме того, на подобные встречи нельзя ходить в одиночку — должны присутствовать не менее двух российских ученых. Неформальные встречи после работы возможны, но с разрешения руководства. Отчет обо всех разговорах, «заверенный круглой печатью», нужно будет направить в ведомство. Приказ регулирует использование иностранцами на территории институтов «технических средств обработки и накопления информации» — вплоть до часов и почему-то биноклей. Уточняется, что их можно приносить только в случаях, «предусмотренных международными договорами» (какими именно — не уточняется).

Источник “Ъ”, близкий к министерству, рассказал, что приказ разослали части подведомственным РАН структур, но вузы его еще не получали. Вице-президент РАН Алексей Хохлов на своей странице в Facebook написал, что приказ противоречит целям нацпроектов «Наука» и «Образование», согласно которым Россия должна стать привлекательной для работы иностранных ученых и для студентов из других стран. «С сожалением приходится в очередной раз обращать внимание на низкое качество документов, исходящих из Минобрнауки России»,— отметил он.

В министерстве “Ъ” заявили, что документ носит рекомендательный характер и направлен прежде всего на учет «показателей роста международных связей», а не на «контроль за организациями».

Приказ «отражает общемировую практику, тенденции и подходы», считают в министерстве. Там подчеркнули, что «и российские ученые и специалисты сталкиваются с определенными ограничениями и ужесточением при посещении организаций и ведомств за рубежом». Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил СМИ, что нельзя «создавать излишества» в правилах, но нужно проявлять бдительность для борьбы с научно-промышленным шпионажем, который «24 часа в сутки, семь дней в неделю имеет место и нацелен против наших ученых, особенно молодых».

По словам источника “Ъ” в аппарате правительства, приказ Минобрнауки «основывался на вводных, полученных ведомством от спецслужб»: «Речь идет об ужесточении методов контроля за общением ученых, имеющих формы допуска и обладающих знаниями по закрытым тематикам». Как рассказал “Ъ” бывший высокопоставленный сотрудник Минобрнауки, «переговоры сотрудников министерства, даже если это личная встреча, всегда проходят в отдельной комнате, под протокол. Такой приказ для министерства понятен и напоминает организацию работы с иностранцами. Но если он будет распространен на научные организации, то для вузов, у которых много международных контактов, это станет ограничением». При этом собеседник “Ъ” предполагает, что приказ мог быть ориентирован на организации и вузы, которые «выполняют работы под гостайну: Бауманка, Курчатник, и другие». Он также подтверждает возможность влияния на выход приказа спецслужб:

«Настораживает, что для документа такого уровня в нем содержится слишком много нестыковок. Бывает, что приказ кажется необдуманным и абсурдным, а на самом деле он просто выполнен по поручению других ведомств, в том числе и силовых».

Российский химик, профессор РАН Артем Оганов заявил “Ъ”, что приказ вводит серьезные ограничения для научной деятельности. «Вопрос, кто все эти отчеты будет писать. Получается, что мы будем из бюджета платить часть зарплаты ученым не за науку, а за написание никому не нужных заявок на прием иностранцев и отчетов об их пребывании,— сказал профессор Оганов.— Ученые будут писать отписки, только чтобы от них отстали». Комментарий министерства о рекомендательном характере приказа Оганов считает лукавством: «Как может приказ носить необязательный характер? Мне кажется, что министерство пошло на попятную, потому что фактически никто не захочет этот приказ реализовывать, а кроме того, он попросту вреден». «Я работаю в России и горжусь этим, а этот приказ деморализует меня и, думаю, всех ученых,— говорит химик.— Приказ осложняет взаимодействие с учеными из других стран, а ведь ни в одной стране наука не сможет развиваться в отрыве от науки мировой».

“Ъ” также связался с лауреатом Нобелевской премии по физике, советским и британским ученым Андреем Геймом, который заявил, что «в последние годы идиотизм, к сожалению, крепчает по всему миру, а не только в России». «В США ученые теперь боятся отправлять даже электронные письма своим китайским коллегам, потому что спецслужбы могут посчитать, что они раскрывают какие-то секретные данные. Если вы едете на конференцию в Китай и, как часто бывает, приглашающая сторона оплачивает вашу поездку, вас могут обвинить в получении денег за шпионаж,— сообщил ученый.— В Великобритании совсем недавно некоторые apparatchiki решили, что знания — это тоже товар, и теперь мы обязаны обращаться за “экспортными лицензиями” в департамент международной торговли». Российский приказ, по мнению нобелевского лауреата, еще хуже: господин Гейм отметил, что особенно ему «нравится» идея заверять все «круглой печатью»: «Это так по-советски».

Как советских и российских ученых обвиняли в шпионаже и госизмене Читать далее

Напомним, в июле прошлого года 74-летний научный сотрудник ЦНИИмаша Виктор Кудрявцев был обвинен в шпионаже и отправлен в СИЗО. По версии ФСБ, он передавал спецслужбам стран НАТО, в том числе США, секретную информацию о применении гиперзвуковых технологий в боевых ракетных комплексах «Авангард» и «Кинжал». Защита требовала перевести обвиняемого под домашний арест из-за опасений за его жизнь, а также утверждала, что Виктор Кудрявцев более 20 лет не имел доступа к секретным сведениям. По некоторым данным, обвинение могло быть связано в том числе с тем, что дочь ученого проживает в США. В настоящее время господин Кудрявцев остается в СИЗО.

Ксения Миронова, Александр Черных