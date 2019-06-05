Арестован ученик физика Кудрявцева

Сегодня был задержан и арестован ученик и коллега обвиняемого в госизмене физика Виктора Кудрявцева сотрудник ЦНИИМАШ Роман Ковалев. «Нам известно, что его задержали сегодня дома, были проведены обыски»,— пояснил “Ъ” руководитель правозащитной группы «Команда 29» Иван Павлов. Он подчеркнул, что ранее следователи требовали от Виктора Кудрявцева дать показания на господина Ковалева. Господин Павлов не исключил, что в ближайшее время следствие обратится в суд с ходатайством об аресте.

Роман Ковалев — заместитель заведующего кафедрой космических летательных аппаратов Московского физико-технического института (МФТИ) и начальник Центра теплообмена и аэрогазодинамики ЦНИИМАШ.

«Нам известно от родственников Романа, что к нему пришли сегодня в семь утра»,— рассказал “Ъ” сын физика Ярослав Кудрявцев. Он пояснил, что господин Ковалев являлся самым ближайшим к его отцу сотрудником. Они вместе работали на проекте с бельгийским Фон Кармановским институтом гидродинамики.

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«Тогда Роман был подчиненным отца, можно сказать, его учеником. Потом отец стал научным сотрудником ЦНИИМАШ, а Роман стал начальником одного из центров института. Они продолжали работать по одной теме»,— рассказал господин Кудрявцев. По его словам, было известно, что господина Ковалева вызывали на допросы. «Но одно дело допросы в качестве свидетеля, а другое — допросы в изоляторе»,— добавил господин Кудрявцев. Он отметил, что после ареста физика господин Ковалев старался не общаться с его родственниками.

Согласно данным, указанным на странице кафедры космических летательных аппаратов МФТИ, Роман Ковалев — выпускник МФТИ 1986 года. Он является кандидатом физико-математических наук, начальником лаборатории отдела «Теплообмена, аэрофизики и нанотехнологий». Его специализация на кафедре — «Газодинамика. Дистанционное зондирование Земли». Господин Ковалев — специалист в области численного моделирования гиперзвуковых течений. На кафедре он читает три курса: «Численные методы в газовой динамике», «Вязкие течения в газовой динамике», «Аэро-термодинамика космических летательных аппаратов».

Напомним, сотрудник Центрального научно-исследовательского института машиностроения 75-летний Виктор Кудрявцев занимался моделированием обтекания ракет-носителей космических кораблей и спутников воздушной средой в ходе старта и посадки. Он был арестован 23 июля 2018 года. По версии ФСБ, Виктор Кудрявцев передавал бельгийскому Фон Кармановскому институту гидродинамики секретную информацию о применении гиперзвуковых технологий в боевых ракетных комплексах «Авангард» и «Кинжал» (“Ъ” рассказывал об этом 15 августа 2018 года).

Коллеги и близкие физика говорят, что обмен информацией с институтом шел в 2011–2013 годах в рамках совместного с Минобрнауки России проекта по аэродинамике многоразовых космических кораблей. Как ранее сообщал “Ъ”, контрразведчики считают, что научная переписка ученого с бельгийским институтом была лишь прикрытием для передачи секретных сведений спецслужбам стран НАТО, в том числе США. При этом их не смущает отсутствие у ученого допуска к гостайне.

По мнению источников “Ъ” в спецслужбах, «авторитет физика среди коллег был столь высоким, что для ознакомления с секретными данными специальная форма допуска и не требовалась».

В декабре 2018 года адвокаты господина Кудрявцева заявили о том, что физика принуждают к сделке со следствием, обещая перевод под домашний арест. От него требовали дать показания на коллегу.

Защита не раз указывала суду, что здоровье пожилого ученого ухудшается в условиях изолятора. Ему необходимы лекарства, которые СИЗО не обеспечивает. В начале мая Европейский суд по правам человека, рассмотрев жалобу родственников физика, принял решение о необходимости обеспечительных мер и потребовал от России обеспечить ученого медпрепаратами и провести его обследование в гражданской больнице. В середине мая ученого перевели в 20-ю городскую больницу Москвы, но в отделение для заключенных. Адвокаты указали, что такое обследование трудно назвать независимым. В итоге спустя несколько дней физик был возвращен в СИЗО, а затем суд продлил срок его содержания под стражей до 20 июля.

Анастасия Курилова