Воронежский «Перфоград» раздваивается

Как стало известно “Ъ-Черноземье”, у проекта ООО «Перфоград» по производству перфорированных металлоконструкций в воронежской ОЭЗ «Центр» возникли сложности из-за корпоративного конфликта. Держатель 50% ООО Константин Ильин выступал поручителем для близкого «Перфограду» известного промышленника Олега Малышева и теперь оказался под угрозой банкротства якобы из-за долгов уже бывшего партнера перед энергетиками. Господин Ильин опасается, что это осложнит привлечение в проект банковского финансирования. Впрочем, инициаторы строительства могут избежать проблем, используя в ОЭЗ чистое от долгов юрлицо-клон, считают эксперты.

Константин Ильин, по данным Kartoteka.ru, владеет 50% в ООО «Перфоград», которое 21 июня анонсировало на встрече с губернатором Воронежской области Александром Гусевым строительство производства металлических перфорированных конструкций оценочной стоимостью 260 млн руб. в особой экономической зоне (ОЭЗ) «Центр» в пригороде Воронежа.

Господин Ильин рассказал вчера “Ъ-Черноземье”, что опасается усложнения реализации проекта из-за своего банкротства как физлица. Заявление о банкротстве бизнесмена в арбитражный суд Воронежской области ПАО «ТНС энерго Воронеж», гарантирующий поставщик электроэнергии в регионе, подало в начале апреля, но оно еще не рассматривалось по существу. После того как суд начал производство по делу, заседания неоднократно откладывались (следующее запанировано на 15 июля).

В материалах суда подробности дела не раскрываются. Но, как сообщил Константин Ильин, оно связано с банкротством известного воронежского промышленника, главы группы компаний «Содействие» (объединяет несколько предприятий в Воронежской и Тамбовской областях) Олега Малышева. Господин Ильин был партнером господина Малышева в некоторых юрлицах группы, но сейчас бизнесмены не общаются. Как заявил “Ъ” Константин Ильин, около двух лет назад учрежденное им ООО «Промышленная площадка» (по данным Kartoteka.ru, близкое к группе «Содействие») выкупило долг воронежского завода господина Малышева ОАО «Водмашоборудование» за электроэнергию, чтобы избежать его отключения от предприятия и организовать рассрочку платежей «ТНС энерго Воронеж». Оба партнера стали поручителями по этому долгу. При этом господин Ильин считает, что «это долг исключительно Малышева»: «Из-за того что он не стал его погашать, я оказался под угрозой банкротства с требованием в 4,5 млн руб. Очень надеюсь, что он рассчитается с энергетиками, но пока не вижу активности с его стороны».

«ТНС энерго Воронеж» требует банкротства и господина Малышева (требования составляют около 9 млн руб.). Его дело было принято к производству еще в конце 2018-го, с тех пор заседания также неоднократно переносились. Господин Малышев вчера в беседе с “Ъ-Черноземье” назвал высказанную господином Ильиным версию «кружевом из слухов», воздержавшись от ее дальнейшей оценки. Директор ООО «Перфоград» Александр Михин также предпочел пока не комментировать ситуацию с банкротством соучредителя.

Константин Ильин допускает, что его банкротство может привести к «репутационным рискам» и в результате осложнит общение представителей компании с банками и контрагентами. «В крайнем случае, если дело дойдет до реализации имущества, с торгов может уйти моя доля в “Перфограде”», — добавил бизнесмен.

По данным «СПАРК-Интерфакс», почти одновременно с началом банкротства господина Малышева, 7 декабря 2018 года, в Воронеже в здании по соседству с юридическим адресом ООО «Перфоград» (улица Красный Октябрь, 1а) на площадке Завода имени Фрунзе в Воронеже было зарегистрировано ООО «Научно-производственное объединение “Перфоград”» (улица Красный Октябрь, 2б). Формально новое юрлицо никак не связано со старым. У господина Ильина доли в нем нет. 100% НПО «Перфоград» принадлежат его директору Ольге Сухаревой. Проект в ОЭЗ на встрече с Александром Гусевым представлял председатель совета директоров ООО «Перфоград» Александр Сухарев. Знакомый с проектом источник “Ъ-Черноземье” предположил, что на статус резидента ОЭЗ будет претендовать именно «чистая от долгов» компания.

Арбитражный управляющий, директор воронежского филиала СРО «Авангард» Игорь Вышегородцев считает, что персональное банкротство господина Ильина «никак не может сказаться» на деятельности нового юрлица, в котором у него нет доли. «В старом юрлице действительно его доля в случае банкротства войдет в конкурсную массу и будет продаваться на открытых и конкурентных электронных торгах. В этой ситуации нельзя спрогнозировать, что доля уйдет “тому, кому надо”, хотя владельцу других 50% может быть направлено приоритетное предложение о выкупе», — отметил эксперт. При этом эксперт не согласен, что банкротство бенефициара усложнит общение с банками: «Сам он, будучи банкротом, кредитов не получит. Но компания — другое дело. Для банка более важно, есть ли у нее реальные финансовые потоки, имущество, которое можно взять в залог, чем статус одного из учредителей».

Сергей Калашников