Воронежский «Перфоград» раздваивается

Как стало известно “Ъ-Черноземье”, у проекта ООО «Перфоград» по производству перфорированных металлоконструкций в воронежской ОЭЗ «Центр» возникли сложности из-за корпоративного конфликта. Держатель 50% ООО Константин Ильин выступал поручителем для близкого «Перфограду» известного промышленника Олега Малышева и теперь оказался под угрозой банкротства якобы из-за долгов уже бывшего партнера перед энергетиками. Господин Ильин опасается, что это осложнит привлечение в проект банковского финансирования. Впрочем, инициаторы строительства могут избежать проблем, используя в ОЭЗ чистое от долгов юрлицо-клон, считают эксперты.
Константин Ильин, по данным Kartoteka.ru, владеет 50% в ООО «Перфоград», которое 21 июня анонсировало на встрече с губернатором Воронежской области Александром Гусевым строительство производства металлических перфорированных конструкций оценочной стоимостью 260 млн руб. в особой экономической зоне (ОЭЗ) «Центр» в пригороде Воронежа.
Господин Ильин рассказал вчера “Ъ-Черноземье”, что опасается усложнения реализации проекта из-за своего банкротства как физлица. Заявление о банкротстве бизнесмена в арбитражный суд Воронежской области ПАО «ТНС энерго Воронеж», гарантирующий поставщик электроэнергии в регионе, подало в начале апреля, но оно еще не рассматривалось по существу. После того как суд начал производство по делу, заседания неоднократно откладывались (следующее запанировано на 15 июля).
В материалах суда подробности дела не раскрываются. Но, как сообщил Константин Ильин, оно связано с банкротством известного воронежского промышленника, главы группы компаний «Содействие» (объединяет несколько предприятий в Воронежской и Тамбовской областях) Олега Малышева. Господин Ильин был партнером господина Малышева в некоторых юрлицах группы, но сейчас бизнесмены не общаются. Как заявил “Ъ” Константин Ильин, около двух лет назад учрежденное им ООО «Промышленная площадка» (по данным Kartoteka.ru, близкое к группе «Содействие») выкупило долг воронежского завода господина Малышева ОАО «Водмашоборудование» за электроэнергию, чтобы избежать его отключения от предприятия и организовать рассрочку платежей «ТНС энерго Воронеж». Оба партнера стали поручителями по этому долгу. При этом господин Ильин считает, что «это долг исключительно Малышева»: «Из-за того что он не стал его погашать, я оказался под угрозой банкротства с требованием в 4,5 млн руб. Очень надеюсь, что он рассчитается с энергетиками, но пока не вижу активности с его стороны».
«ТНС энерго Воронеж» требует банкротства и господина Малышева (требования составляют около 9 млн руб.). Его дело было принято к производству еще в конце 2018-го, с тех пор заседания также неоднократно переносились. Господин Малышев вчера в беседе с “Ъ-Черноземье” назвал высказанную господином Ильиным версию «кружевом из слухов», воздержавшись от ее дальнейшей оценки. Директор ООО «Перфоград» Александр Михин также предпочел пока не комментировать ситуацию с банкротством соучредителя.
Константин Ильин допускает, что его банкротство может привести к «репутационным рискам» и в результате осложнит общение представителей компании с банками и контрагентами. «В крайнем случае, если дело дойдет до реализации имущества, с торгов может уйти моя доля в “Перфограде”», — добавил бизнесмен.
Арбитражный управляющий, директор воронежского филиала СРО «Авангард» Игорь Вышегородцев считает, что персональное банкротство господина Ильина «никак не может сказаться» на деятельности нового юрлица, в котором у него нет доли. «В старом юрлице действительно его доля в случае банкротства войдет в конкурсную массу и будет продаваться на открытых и конкурентных электронных торгах. В этой ситуации нельзя спрогнозировать, что доля уйдет “тому, кому надо”, хотя владельцу других 50% может быть направлено приоритетное предложение о выкупе», — отметил эксперт. При этом эксперт не согласен, что банкротство бенефициара усложнит общение с банками: «Сам он, будучи банкротом, кредитов не получит. Но компания — другое дело. Для банка более важно, есть ли у нее реальные финансовые потоки, имущество, которое можно взять в залог, чем статус одного из учредителей».