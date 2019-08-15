Днепр Крыму не товарищ

Власти Украины не намерены вступать с Россией в переговоры о возобновлении поставок воды в Крым по Северо-Крымскому каналу. В офисе президента Владимира Зеленского заявляют: снабжение полуострова водой будет восстановлено «только после возвращения Крыма под контроль Киева». Между тем вице-премьер Крыма Георгий Мурадов в беседе с “Ъ” обратил внимание на то, что идею с возобновлением поставок первым подал экс-президент Украины Леонид Кравчук. А глава Крыма Сергей Аксенов резюмировал: выбрав Владимира Зеленского, украинцы получили «те же яйца, только в профиль».

Реакция из Киева на обнародованное в понедельник постпредом Крыма при президенте РФ Георгием Мурадовым предложение была однозначной. Напомним, господин Мурадов заявил: «Мы хотели бы просить (российское руководство.— “Ъ”) помочь начать зондаж, может быть, переговорный процесс с украинской стороной о том, чтобы они (украинские власти.— “Ъ”) нашу воду пропускали в Крым. Это не вода реки Днепр, которая принадлежит Украине, это наша вода, идущая с территории РФ». «Крым не является территорией России,— парировал на своей странице в Facebook Антон Кориневич, которого президент Украины Владимир Зеленский назначил на должность постпреда в Крыму (офис находится в Херсонской области).— Поэтому РФ не может поднимать в межгосударственных отношениях вопросы, связанные с ним».

Как сообщил источник “Ъ”, близкий к офису президента Украины, высшие должностные лица страны в курсе недавних заявлений из Крыма.

Представители офиса главы государства даже провели консультации с дипломатами и руководителями ряда ведомств, получив от них несколько рекомендаций относительно ответных действий и заявлений. В частности, один из экспертов посоветовал вступить в переговоры, увязав поставки воды с освобождением украинцев, удерживаемых в российских тюрьмах, или с прекращением преследований в Крыму членов запрещенных властями РФ Меджлиса крымскотатарского народа и организации «Хизб ут-Тахрир». Но это предложение было с ходу отвергнуто.

«С точки зрения международного законодательства Крым — оккупированная территория. Женевская конвенция гласит, что такие территории обязан содержать оккупант. Не можешь, тяжело, дорого — верни законному хозяину,— заявил источник “Ъ”, близкий к офису Владимира Зеленского.— Обсуждать судьбу незаконно захваченных территорий с теми, кто их захватил, а теперь жалуется, что хозяин не помогает оккупанту, никто не будет. Единственное, что можно обсуждать с этими людьми,— это продолжительность их тюремных сроков за участие в оккупации региона Украины. В обмен на чистосердечное раскаяние им можно будет сбросить пару лет». По словам собеседника “Ъ”, вода из Днепра вновь поступит на полуостров «сразу же после вывода из Крыма российских военных и назначенных Москвой чиновников».

Напомним, что с 1960-х годов Крым снабжался пресной водой в первую очередь при помощи Северо-Крымского канала, связывающего полуостров с рекой Днепр. К 2014 году порядка 85% всей потребности Крыма в воде покрывались за счет Северо-Крымского канала. После проведения весной 2014 года референдума о выходе Крыма из состава Украины канал был перекрыт украинскими властями.

Непризнание российского суверенитета над Крымом и, соответственно, отказ от любого сотрудничества с назначенными Москвой чиновниками на полуострове — одна из немногих принципиальных позиций, которую разделяют (по крайней мере публично) все или почти все официальные политические игроки. Даже глава «Оппозиционной платформы — за жизнь» Виктор Медведчук, не скрывающий дружеских отношений с российским президентом Владимиром Путиным и принимаемый в Москве на высшем уровне, не демонстрирует готовности отказаться от Крыма. В июле в интервью BBC он заявил, что считает Крым территорией Украины, добавив: господин Путин в курсе этой позиции. И Виктор Медведчук, и его однопартийцы активно выступают против продолжающейся блокады отдельных районов Донецкой и Луганской областей, называя ее «геноцидом народа Донбасса», но тему блокады Крыма в публичных выступлениях не поднимают.

Антон Кориневич в своем комментарии в Facebook заверил, что украинские власти вправе по своему усмотрению, без оглядки на мнение властей других государств, пускать в работу или закрывать любые гидротехнологические сооружения на своей территории, в том числе и Северо-Крымский канал. Между тем вице-премьер Крыма Георгий Мурадов с этим не согласен. Он заявил “Ъ”, что канал сегодня имеет международный статус, «а международные технические сооружения (каналы, нефтепроводы, газопроводы) недопустимо перекрывать в одностороннем порядке».

Господин Мурадов также отметил, что Украина пытается лишать людей не столько питьевой воды, сколько воды для технических нужд и сельского хозяйства. По сути, это подтверждают и в Киеве. Как заявил в интервью изданию «Главком» заместитель украинского министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Георгий Тука, «для гражданского населения питьевых запасов хватает». «Сложно прогнозировать, как будет развиваться ситуация дальше, но в первую очередь нехватку воды ощущают сельхозпредприятия, промышленность и военные части России, которые находятся в Крыму. И подавать им воду никто не собирается»,— сказал он.

Комментируя такие высказывания, Георгий Мурадов заявил “Ъ”: «Реакция разочаровывает и показывает, что новые украинские власти намерены продолжать старую преступную политику блокады Крыма». Он особо отметил, что возобновить подачу днепровской воды по Северо-Крымскому каналу несколько недель назад первым предложил экс-президент Украины Леонид Кравчук, тем самым решив провести «некий зондаж» того, как к этой идее относятся крымчане. «Мы со своей стороны откликнулись и тоже провели зондирование позиции украинской стороны. Ответом стала негативная реакция»,— добавил господин Мурадов.

Член Совета федерации от Крыма Сергей Цеков сказал “Ъ”, что не удивлен реакцией Киева, так как «долгие годы был в украинской политике». «Политическая верхушка Украины русофобская. У них на первом месте — борьба с Россией в ущерб себе, а экономическая целесообразность на втором плане»,— сказал господин Цеков. И отметил, что Крым научился обходиться без днепровской воды — например, сельское хозяйство перешло на выращивание менее водоемких культур. «Нам их вода не нужна,— согласился в разговоре с “Ъ” первый вице-спикер Госсовета Крыма Ефим Фикс.— Тем более что за последние пять лет Северо-Крымский канал пришел в такое состояние, что на его восстановление и подготовку к подаче воды теперь нужны огромные финансовые ресурсы».

Позицию крымских властей 14 августа суммировал глава республики Сергей Аксенов, написавший в Facebook: заявления украинских чиновников свидетельствуют о «крайне низком качестве человеческого материала, который заполняет коридоры власти соседнего государства».

Господин Аксенов отметил, что на Украине меняются президенты и «партийные вывески», но не «подходы».

«Это ясно показывает, что сменяемость власти сама по себе не является гарантией улучшения ее качества. Выбрав так называемые новые лица, украинцы все равно получили "те же яйца, только в профиль"»,— написал господин Аксенов. По его словам, первопричина проблем состоит в том, что политика Украины определяется «не в Киеве, а в Вашингтоне и других западных столицах».

Матвей Шиманов, Киев; Вадим Никифоров, Симферополь