Украина, которой нет Обозреватель “Ъ” Сергей Строкань — о будущем отношений Москвы и Киева после выборов в Раду

Итоги украинских выборов не стали хорошей новостью для России. И это несмотря на унизительный четвертый результат главной антироссийской силы в новой Раде — партии «Европейская солидарность» Петра Порошенко. Судя по всему, Москва пребывает в растерянности и не имеет четкого представления, как быть с Украиной, 21 июля пережившей электоральную революцию.

Неудивительно, что дискуссия о том, как строить будущие отношения, началась во властных коридорах Киева, а не в Москве. Лидер прошедшей в Раду партии «Голос» Святослав Вакарчук уже предложил принять закон о «сосуществовании» с Россией. И несмотря на то что солист группы «Океан Эльзы» называет Россию «страной-агрессором», его концепция все же отличается от того, к чему призывали бывший президент и его соратники.

Если Порошенко говорил о войне с Россией, то Вакарчук — о «сосуществовании». То есть, пусть о холодном, но мире. Термин «мирное сосуществование», появившийся в советскую эпоху, определяет тип отношений государств с различным строем.

Принципиально важно, что «мирное сосуществование» — это отказ от войны как средства решения споров, оно делает ставку на дипломатию, выводя за рамки идеологию.

Почему же Москва берет очередную паузу?

Потому что теперь задача стала еще более сложной, чем при ненавистном для многих Петре Порошенко, с которым, как сказал президент Путин, «каши не сваришь».

Во-первых, расчет на то, что в Раду придет сильная пророссийская оппозиция, которая будет серьезно корректировать действия новой киевской власти, не оправдался. Визит в Москву делегации «Оппозиционной платформы — За жизнь» и все усилия, направленные на то, чтобы встряхнуть избирателей Юго-Востока, так и не сотворили сенсацию — не позволили «Оппозиционной платформе» набрать ощутимо больше, чем полученные 13%. В итоге второе место силы Медведчука—Бойко выглядит пирровой победой: влиять на решения новой Рады она не сможет.

Во-вторых, гораздо более убедительной, чем ожидалось, стала победа президентской партии «Слуга народа». Мало кто предполагал, что она получит достаточно мандатов, чтобы самостоятельно формировать большинство. Сколько бы ни злословили по поводу того, что в Раду пришли клоуны и непрофессионалы, украинский избиратель показал: сегодня он голосует за именно таких «клоунов», дилетантов. Потому что бывшими «профессионалами», включая тех, кто перебрался в Москву вместе с «Комитетом спасения Украины», Украина сыта по горло. При этом в партии Зеленского отмежевались не только от «Европейской солидарности» Порошенко, но и от «Оппозиционной платформы» Медведчука—Бойко. И это уже не прежний «антинародный режим», на который можно было списать враждебную политику Киева. Это режим, имеющий значительный кредит доверия политически активных граждан. Это новая неудобная реальность, с которой придется считаться.

Впрочем, есть во всем этом и хорошая новость. Ведь мирное сосуществование — это не война. После смены власти на Украине у Москвы появляется возможность для нового прагматичного торга с Киевом, который был невозможен с Порошенко. Остаются у нее и немалые рычаги влияния по целому ряду вопросов. Транзитное соглашение по газу, истекающее в декабре, далеко не единственный такой рычаг.

В общем, искать общий язык остается с некомфортной нам Украиной. Другой — комфортной — Украины у России нет.