В Москве разбудили «спящую» статью УК

В среду Пресненский суд Москвы на два месяца арестовал по обвинению в многократном нарушении правил проведения митингов гражданского активиста Константина Котова. Привлечение к уголовной ответственности за подобные нарушения регламентирует так называемая «дадинская» статья (ст. 212.1 УК РФ): Ильдар Дадин пока единственный, кто в 2015 году был осужден по этой статье, он провел в СИЗО и колониях более 750 дней. Адвокат господина Котова Мария Эйсмонт называет уголовную статью «спящей», а арест «необоснованным». С этим согласны минимум 50 человек, которые написали поручительства за Константина Котова — среди них писательница Людмила Улицкая, лидер партии «Яблоко» Григорий Явлинский и восемь муниципальных депутатов Москвы.

34-летний программист Константин Котов трижды привлекался к административной ответственности за лето 2019 года. По ст. 20.2 КОАП РФ (участие или призывы к несогласованным митингам) в отношении него были составлены протоколы после несогласованных акций в поддержку Ивана Голунова и фигурантов «Нового величия». Также его привлекли к ответственности за призыв выйти на Трубную площадь, чтобы поддержать незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму (МГД). 10 августа Константин Котов был задержан в центре Москвы на несанкционированной «прогулке» в поддержку кандидатов-отказников. 12 августа ему предъявили обвинение по ст. 212.1 УК РФ (многократные нарушения правил проведения митингов).

Эту статью называют «дадинской» по фамилии первого и единственного в России осужденного по ней Ильдара Дадина. Господин Дадин провел в СИЗО и колониях более двух лет и в итоге получил от государства 2 млн руб. в качестве компенсации за незаконное уголовное преследование. Отметим, что в среду, когда Пресненский суд Москвы рассматривал дело Константина Котова, Ильдара Дадина, по его словам, задержали полицейские в Смоленской области и отпустили через пять часов из отдела без составления протокола. К этому моменту Пресненский суд Москвы назначил меру пресечения Константину Котову в виде ареста до 12 октября.

Адвокат господина Котова Мария Эйсмонт в разговоре с “Ъ” назвала решение суда «необоснованным». «Он не собирается скрываться от следствия или давить на свидетелей, которые до сих пор не идентифицированы. Заключать Константина под стражу не было никакого смысла, и мы намерены обжаловать решение суда»,— заявила “Ъ” госпожа Эйсмонт. По ее словам, во время судебного разбирательства защита апеллировала к правоприменительной практике, согласно которой суды, рассматривая дела по ст. 212.1 УК РФ, «принимали решения о более мягкой мере пресечения». «После Ильдара Дадина это третий прецедент возбуждения уголовного дела по данной статье. Так как речь идет о ненасильственном преступлении средней тяжести, логично было бы отпустить Константина Котова под домашний арест или под залог,— считает Мария Эйсмонт.—

Я опасаюсь, что одним Котовым дело не ограничится; очевидно, решение о возбуждении дела по "спящей" с 2017 года статье принималось не сегодня и не в том кабинете, где оно оглашалось.





Значит, ведется борьба с правом человека на свободу собраний: люди оказываются пусть и на несогласованной, но мирной акции, а впоследствии рискуют получить уголовную статью».

В суде за Константина Котова поручились около 50 человек, среди которых писательница Людмила Улицкая, писатель Виктор Шендерович и лидер партии «Яблоко» Григорий Явлинский. Восемь муниципальных депутатов Москвы написали письма в поддержку господина Котова. «Мы знакомы с Костей год. Он всегда участвует только в мирных акциях, без радикальных действий,— рассказала “Ъ” муниципальный депутат округа Проспект Вернадского Елена Филина.— Восемь депутатов, в том числе главы округов Якиманка Андрей Морев и Тверской Яков Якубович, поручились за Костю. Мы специально ходили в суд, чтобы выступить в его защиту. Были и люди, готовые внести за него залог. После решения суда осталось ощущение полной беспомощности».

Председатель комиссии по избирательным правам при президентском Совете по правам человека (СПЧ) Илья Шаблинский считает возбуждение дела по «дадинской» статье в отношении Константина Котова проявлением «политики устрашения». «В ситуации с Котовым оснований для уголовного преследования нет,— говорит господин Шаблинский.— Конституционный суд постановил, что ст. 212.1 УК РФ может применяться, если административное правонарушение повлекло причинение вреда здоровью граждан». Эксперт не исключает, что СПЧ обратится к руководителям силовых ведомств с просьбой разобраться в ситуации с заключением под стражу Константина Котова. Как ранее сообщал “Ъ”, СПЧ встревожен возбуждением уголовного дела по статье о массовых беспорядках в связи с событиями в Москве 27 июля, фигурантами которого стали уже 14 человек. Во вторник глава СПЧ Михаил Федотов обратился к генеральному прокурору Юрию Чайке с просьбой «проверить обоснованность возбуждения уголовного дела о массовых беспорядках».

Мария Старикова, Валентина Путреша