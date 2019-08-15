Финишировало дело о взятках в ЦСКА

В среду военный суд продлил на три месяца арест Михаилу Барышеву, руководившему спортклубом ЦСКА и всей воспитательной работой в вооруженных силах, а теперь обвиняемому в получении особо крупных взяток. При этом следователь сообщил, что вышел на «финишную прямую» и готовится предъявить господину Барышеву окончательное обвинение. Защита офицера убеждена, что его оговорили два других обвиняемых, получившие в обмен освобождение из-под стражи и гарантированное смягчение наказания.

«Похудели, Михал Николаич, осунулись»,— сочувственно заявил приведенному под конвоем и посаженному в клетку обвиняемому Барышеву прокурор Виталий Степанов. Полковник Барышев, в свою очередь, пояснил прокурору, что чувствует себя неплохо, а о потерянных за восемь месяцев расследования килограммах не жалеет.

Затем обвиняемый, отвечая на вводные вопросы судьи, неожиданно заявил, что развелся и больше не имеет на иждивении несовершеннолетних детей. «Как же так, Миша? — возмутилась его мать.— Вы прожили вместе столько лет, у тебя две чудесные дочки...»

Однако судья Виталий Чижик вежливо попросил ее не вмешиваться в процесс.

Следователь главного военного следственного управления Следственного комитета России (ГВСУ СКР) Денис Ставцев попросил продлить арест фигуранту на три месяца. Обосновал он это в том числе и тем, что разбирательство по делу вышло на «финишную прямую». По словам следователя, ему осталось предъявить господину Барышеву окончательное обвинение, выделить из общего уголовные дела двух его заместителей по ЦСКА Андрея Хамазина и Юрия Муханова, заключивших досудебные соглашения о сотрудничестве с прокуратурой, и дать фигурантам ознакомиться с 80 томами доказательств их участия в коррупционных схемах.

Господин Ставцев сообщил суду, что окончания расследования главному обвиняемому лучше подождать в СИЗО, поскольку, оказавшись на свободе, он может, например, сбежать за границу. Об этих планах господина Барышева автору ходатайства, по его словам, стало известно от оперативников ФСБ. Еще не будучи арестованным, экс-глава ЦСКА, как заявил представитель ГВСУ, пытался оказать давление на свидетельницу по делу, обсуждая с ней детали начатого расследования. Наконец, полковник Барышев, по словам Дениса Ставцева, ранее служил в ФСО, знаком с методами оперативно-разыскной деятельности, а следовательно, может применить свои знания во вред разбирательству по делу.

Михаил Барышев заявил, что ему «нечего сказать» на это. В свою очередь, адвокат Константин Андреев отметил, что все перечисленные аргументы Дениса Ставцева участники процесса уже слышали во время продления ареста в мае. Адвокат Андреев тем не менее терпеливо пояснил суду, что оба загранпаспорта его клиента изъяты, недвижимости за границей у него нет и попыток бегства офицера тоже зафиксировано не было. По словам защитника, в ФСО полковник Барышев занимался только воспитательной работой, а контакт его клиента со свидетельницей Мариной Хамазиной состоялся по инициативе самой дамы. Ее брат Андрей Хамазин был арестован за взятки первым — тогда родственница приехала к начальнику ЦСКА, чтобы прояснить его судьбу.

Тем не менее прокуратура, а вслед за ней и суд поддержали позицию следствия — господин Барышев был отправлен в изолятор на три месяца.

Напомним, по версии следствия, в конце 2016 года функционеры спортклуба ЦСКА под руководством Михаила Барышева объединились в преступную группу, чтобы получать десятипроцентные откаты с коммерсантов за право поучаствовать в обеспечении III Всемирных военных игр, проходивших в феврале 2017 года в Сочи. ГВСУ СКР считает, что руководители ЦСКА получили соответственно 7 млн, 10 млн и 6,6 млн руб. от представителей компаний RedSys, Forward и «Пять семерок». Первой было предоставлено за это право обеспечить игры жидкокристаллическими мониторами, через которые транслировались соревнования, вторая сшила для российских спортсменов форму, а третья обеспечила гостей автотранспортом.

По версии следствия, непосредственно с подрядчиками работали Андрей Хамазин, начальник автослужбы ЦСКА Юрий Муханов и глава отдела закупок Олег Ампилогов. Летом прошлого года всех троих арестовали по обвинению в получении взяток (ч. 6 ст. 290 УК РФ). Господа Хамазин и Муханов сразу признали вину и заявили, что откаты передавали начальнику ЦСКА Барышеву через двух его помощников — лейтенанта Максима Лабунцова и сержанта-контрактника Дмитрия Осипова. В августе того же года попали в СИЗО и оба предполагаемых посредника (ст. 191 УК РФ), а в ноябре, после того, как свидетель по делу Марина Хамазина заявила на допросе, что господин Барышев якобы выяснял у нее детали возбужденного дела, арестовали и предполагаемого организатора коррупционной схемы.

К августу 2019 года господа Хамазин и Муханов были освобождены из-под ареста и вскоре предстанут перед судом, который рассмотрит их дела в особом порядке. Остальные предполагаемые взяткополучатели и посредники вины не признают — им гарнизонный суд продлил содержание под стражей на запрошенные следствием три месяца.

Представители господина Барышева полагают, что господа Хамазин и Муханов могли заключать какие-то противозаконные сделки с подрядчиками-коммерсантами, а своего бывшего начальника оговорили вынужденно, чтобы облегчить собственную участь. Например, Андрей Хамазин после ареста был определен в СИЗО №4 «Медведь», в котором он работал заместителем начальника по хозчасти, перед тем как перейти на аналогичную должность в ЦСКА. Как говорят источники “Ъ”, оперативники «позаботились» о том, чтобы об этом стало известно его сокамерникам, после чего условия содержания стали для господина Хамазина «невыносимыми».

Еще одной уликой против Михаила Барышева, по версии следствия, стала видеозапись, на которой его помощник Осипов принимает от Андрея Хамазина крупную сумму наличных денег.

Защита утверждает, что функционеры ЦСКА делили в этот момент не коррупционные, а благотворительные средства.

По данным адвокатов, в 2015 году Михаил Барышев создал благотворительный фонд «Спортивные инициативы ЦСКА», он же привлек к его финансированию крупных бизнесменов из числа своих знакомых. Средства фонда в дальнейшем использовались для оплаты крупнейших внебюджетных проектов Минобороны — таких, например, как создание молодежного патриотического движения «Юнармия». «Инициативы» оплатили моделирование и пошив единой формы для отставных генералов, входящих в совет ветеранов Минобороны. Из средств фонда оплачивались военно-спортивные мероприятия, организовывался отдых и корпоративные встречи офицеров Главного управления по работе с личным составом вооруженных сил, которое после ухода из ЦСКА возглавил Михаил Барышев.

Еще одним направлением деятельности фонда стала помощь семье полковника-танкиста Руслана Галицкого, направленного в декабре 2016 года в Сирию в качестве военного советника и получившего там смертельное ранение в результате ракетного обстрела Алеппо боевиками. Руслан Галицкий командовал ротой Московского общевойскового командного училища, в которой обучался курсант Михаил Барышев, поэтому начальник ЦСКА решил помочь вдове офицера улучшить жилищные условия. Однако получить из фонда необходимые 3 млн руб. не удалось, поскольку директор «Инициатив» Марина Хамазина разместила деньги на депозитах в банках. Тогда ремонт в квартире вдовы оплатил сам Михаил Барышев, а его заместитель пообещал начальнику компенсировать затраты после того, как сестра разберется с кредитными организациями. Момент расчета, по версии защиты, и был заснят скрытой камерой.

«Мой клиент делал карьеру, но не деньги»,— пояснил “Ъ” адвокат Константин Андреев. По словам защитника, следствие не нашло у него крупных счетов в банках, особняков, элитных квартир и дорогих автомобилей. Даже под домашний арест предлагалась скромная «двушка» его матери на окраине Москвы. «К инкриминируемым взяткам офицер не имеет никакого отношения, а вменить ему можно разве что халатность. Увлекшись государственными и общественно-значимыми делами, начальник ЦСКА, видимо, утратил контроль за своими подчиненными»,— полагает защита.

Сергей Машкин