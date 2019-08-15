Финишировало дело о взятках в ЦСКА

В среду военный суд продлил на три месяца арест Михаилу Барышеву, руководившему спортклубом ЦСКА и всей воспитательной работой в вооруженных силах, а теперь обвиняемому в получении особо крупных взяток. При этом следователь сообщил, что вышел на «финишную прямую» и готовится предъявить господину Барышеву окончательное обвинение. Защита офицера убеждена, что его оговорили два других обвиняемых, получившие в обмен освобождение из-под стражи и гарантированное смягчение наказания.
«Похудели, Михал Николаич, осунулись»,— сочувственно заявил приведенному под конвоем и посаженному в клетку обвиняемому Барышеву прокурор Виталий Степанов. Полковник Барышев, в свою очередь, пояснил прокурору, что чувствует себя неплохо, а о потерянных за восемь месяцев расследования килограммах не жалеет.
Однако судья Виталий Чижик вежливо попросил ее не вмешиваться в процесс.
Следователь главного военного следственного управления Следственного комитета России (ГВСУ СКР) Денис Ставцев попросил продлить арест фигуранту на три месяца. Обосновал он это в том числе и тем, что разбирательство по делу вышло на «финишную прямую». По словам следователя, ему осталось предъявить господину Барышеву окончательное обвинение, выделить из общего уголовные дела двух его заместителей по ЦСКА Андрея Хамазина и Юрия Муханова, заключивших досудебные соглашения о сотрудничестве с прокуратурой, и дать фигурантам ознакомиться с 80 томами доказательств их участия в коррупционных схемах.
Господин Ставцев сообщил суду, что окончания расследования главному обвиняемому лучше подождать в СИЗО, поскольку, оказавшись на свободе, он может, например, сбежать за границу. Об этих планах господина Барышева автору ходатайства, по его словам, стало известно от оперативников ФСБ. Еще не будучи арестованным, экс-глава ЦСКА, как заявил представитель ГВСУ, пытался оказать давление на свидетельницу по делу, обсуждая с ней детали начатого расследования. Наконец, полковник Барышев, по словам Дениса Ставцева, ранее служил в ФСО, знаком с методами оперативно-разыскной деятельности, а следовательно, может применить свои знания во вред разбирательству по делу.
Михаил Барышев заявил, что ему «нечего сказать» на это. В свою очередь, адвокат Константин Андреев отметил, что все перечисленные аргументы Дениса Ставцева участники процесса уже слышали во время продления ареста в мае. Адвокат Андреев тем не менее терпеливо пояснил суду, что оба загранпаспорта его клиента изъяты, недвижимости за границей у него нет и попыток бегства офицера тоже зафиксировано не было. По словам защитника, в ФСО полковник Барышев занимался только воспитательной работой, а контакт его клиента со свидетельницей Мариной Хамазиной состоялся по инициативе самой дамы. Ее брат Андрей Хамазин был арестован за взятки первым — тогда родственница приехала к начальнику ЦСКА, чтобы прояснить его судьбу.
Тем не менее прокуратура, а вслед за ней и суд поддержали позицию следствия — господин Барышев был отправлен в изолятор на три месяца.
Напомним, по версии следствия, в конце 2016 года функционеры спортклуба ЦСКА под руководством Михаила Барышева объединились в преступную группу, чтобы получать десятипроцентные откаты с коммерсантов за право поучаствовать в обеспечении III Всемирных военных игр, проходивших в феврале 2017 года в Сочи. ГВСУ СКР считает, что руководители ЦСКА получили соответственно 7 млн, 10 млн и 6,6 млн руб. от представителей компаний RedSys, Forward и «Пять семерок». Первой было предоставлено за это право обеспечить игры жидкокристаллическими мониторами, через которые транслировались соревнования, вторая сшила для российских спортсменов форму, а третья обеспечила гостей автотранспортом.
По версии следствия, непосредственно с подрядчиками работали Андрей Хамазин, начальник автослужбы ЦСКА Юрий Муханов и глава отдела закупок Олег Ампилогов. Летом прошлого года всех троих арестовали по обвинению в получении взяток (ч. 6 ст. 290 УК РФ). Господа Хамазин и Муханов сразу признали вину и заявили, что откаты передавали начальнику ЦСКА Барышеву через двух его помощников — лейтенанта Максима Лабунцова и сержанта-контрактника Дмитрия Осипова. В августе того же года попали в СИЗО и оба предполагаемых посредника (ст. 191 УК РФ), а в ноябре, после того, как свидетель по делу Марина Хамазина заявила на допросе, что господин Барышев якобы выяснял у нее детали возбужденного дела, арестовали и предполагаемого организатора коррупционной схемы.
К августу 2019 года господа Хамазин и Муханов были освобождены из-под ареста и вскоре предстанут перед судом, который рассмотрит их дела в особом порядке. Остальные предполагаемые взяткополучатели и посредники вины не признают — им гарнизонный суд продлил содержание под стражей на запрошенные следствием три месяца.
Представители господина Барышева полагают, что господа Хамазин и Муханов могли заключать какие-то противозаконные сделки с подрядчиками-коммерсантами, а своего бывшего начальника оговорили вынужденно, чтобы облегчить собственную участь. Например, Андрей Хамазин после ареста был определен в СИЗО №4 «Медведь», в котором он работал заместителем начальника по хозчасти, перед тем как перейти на аналогичную должность в ЦСКА. Как говорят источники “Ъ”, оперативники «позаботились» о том, чтобы об этом стало известно его сокамерникам, после чего условия содержания стали для господина Хамазина «невыносимыми».
Защита утверждает, что функционеры ЦСКА делили в этот момент не коррупционные, а благотворительные средства.
По данным адвокатов, в 2015 году Михаил Барышев создал благотворительный фонд «Спортивные инициативы ЦСКА», он же привлек к его финансированию крупных бизнесменов из числа своих знакомых. Средства фонда в дальнейшем использовались для оплаты крупнейших внебюджетных проектов Минобороны — таких, например, как создание молодежного патриотического движения «Юнармия». «Инициативы» оплатили моделирование и пошив единой формы для отставных генералов, входящих в совет ветеранов Минобороны. Из средств фонда оплачивались военно-спортивные мероприятия, организовывался отдых и корпоративные встречи офицеров Главного управления по работе с личным составом вооруженных сил, которое после ухода из ЦСКА возглавил Михаил Барышев.
Еще одним направлением деятельности фонда стала помощь семье полковника-танкиста Руслана Галицкого, направленного в декабре 2016 года в Сирию в качестве военного советника и получившего там смертельное ранение в результате ракетного обстрела Алеппо боевиками. Руслан Галицкий командовал ротой Московского общевойскового командного училища, в которой обучался курсант Михаил Барышев, поэтому начальник ЦСКА решил помочь вдове офицера улучшить жилищные условия. Однако получить из фонда необходимые 3 млн руб. не удалось, поскольку директор «Инициатив» Марина Хамазина разместила деньги на депозитах в банках. Тогда ремонт в квартире вдовы оплатил сам Михаил Барышев, а его заместитель пообещал начальнику компенсировать затраты после того, как сестра разберется с кредитными организациями. Момент расчета, по версии защиты, и был заснят скрытой камерой.
«Мой клиент делал карьеру, но не деньги»,— пояснил “Ъ” адвокат Константин Андреев. По словам защитника, следствие не нашло у него крупных счетов в банках, особняков, элитных квартир и дорогих автомобилей. Даже под домашний арест предлагалась скромная «двушка» его матери на окраине Москвы. «К инкриминируемым взяткам офицер не имеет никакого отношения, а вменить ему можно разве что халатность. Увлекшись государственными и общественно-значимыми делами, начальник ЦСКА, видимо, утратил контроль за своими подчиненными»,— полагает защита.
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