Защита Алексея Кузнецова предложила пересчитать эпизоды

В Басманном суде Москвы началось рассмотрение дела бывшего первого вице-премьера—министра финансов Московской области Алексея Кузнецова, обвиняемого в хищении из регионального бюджета 11 млрд руб. Поскольку бывший чиновник, экстрадированный в начале нынешнего года из Франции, полностью признал вину и исковые претензии потерпевшей стороны, процесс по его делу будет проведен в особом порядке, а сам господин Кузнецов получит относительно мягкое наказание. На первом заседании защита предложила освободить господина Кузнецова от наказания по большинству эпизодов обвинения в связи с истечением сроков давности. Судья отложила процесс, чтобы потерпевшая сторона смогла сформулировать свое отношение к ходатайству адвокатов.

Процесс по делу 56-летнего Алексея Кузнецова вызвал большой интерес у журналистов: еще задолго до начала слушаний у здания Басманного суда можно было увидеть многочисленные съемочные группы и представителей печатных и электронных СМИ. А у дверей зала заседаний и вовсе произошло настоящее столпотворение, в эпицентре которого оказались не только адвокаты и потерпевшие, но даже представитель посольства Франции — страны, в которой Алексей Кузнецов находился после того, как в июле 2008 года уехал из России, где в отношении него вскоре после этого возбудили уголовное дело. Лишь в 2013 году, после объявления Алексея Кузнецова в международный розыск, он был арестован французскими правоохранительными органами, а в январе 2019 года после долгих судебных проволочек его выдали России.

По данным Следственного комитета России (СКР), напомним, господин Кузнецов входил в организованную преступную группу, включавшую в себя других должностных лиц правительства Московской области и связанных с ними предпринимателей. Злоумышленники в период с 2005 по 2008 год похитили у областных предприятий ЖКХ права требования задолженности к муниципальным образованиям, а также денежные средства региональных организаций на общую сумму свыше 11 млрд руб. Еще 2 млрд руб. они растратили. Похищенные деньги, по данным СКР, были перечислены в дальнейшем на счета подконтрольных фирм и иностранных компаний, через которые за границей были приобретены предметы роскоши и недвижимость.

Как отметила председательствующая на процессе Ирина Вырышева, Алексея Кузнецова обвиняют в совершении десяти эпизодов мошенничества в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ), девяти эпизодах легализации преступных доходов (ч. 3 ст. 174.1 УК РФ) и трех эпизодах особо крупной растраты (ч. 4 ст. 160 УК РФ).

В начале заседания представитель Генпрокуратуры попросила продлить Алексею Кузнецову срок ареста на полгода, до 13 января. Это вызвало недовольство защиты: адвокаты предложили перевести подсудимого под домашний арест, поскольку, признав вину и исковые требования, господин Кузнецов никак не может оказывать давление на свидетелей и потерпевших либо каким-то другим способом мешать осуществлению правосудия. Алексей Кузнецов поддержал предложения своих защитников, заявив, что «уже семь лет, находясь под тем или иным арестом», он «каждый раз слышит, что может повлиять на следствие». «Но я ни на кого не влиял,— заметил обвиняемый.— А снова сижу». Госпожа Вырышева пообещала учесть это и предложила защите заявить новые ходатайства.

Сначала адвокаты заявили, что, согласно их расчетам, полученным на основе представленных из Франции документов, Алексей Кузнецов находится под стражей уже 7 лет 3 месяца и 29 дней. В этот срок защита включила и время пребывания господина Кузнецова под домашним арестом во Франции, поскольку в этой стране такая мера пресечения приравнивается к «нахождению в тюрьме». С учетом этого адвокаты попросили зачесть весь названный ими срок в будущее наказание подсудимому. Судья пообещала учесть данные защиты. После этого воодушевленные первым успехом адвокаты предложили прекратить уголовное преследование господина Кузнецова по большинству вменяемых ему эпизодов в связи с истечением по ним срока давности. В этом ходатайстве адвокаты утверждали, что их клиент, покинув Россию в 2008 году, не мог знать, что в 2010 году его обвинят в мошенничестве, отмывании и растрате, так же, как и того, что в 2010 году его объявили в международный розыск, поскольку сообщение об этом на странице Интерпола появилось лишь в 2013 году. Таким образом, заявили защитники, их клиент не скрывался от правосудия, а значит, на него не распространяется ограничение действия срока давности по предъявленным статьям обвинения. Защита уточнила, что предлагает снять с подсудимого обвинения по 14 эпизодам из 22 имеющихся в деле, в частности, полностью освободить господина Кузнецова от ответственности за отмывание похищенных средств.

Представители потерпевшей стороны — областных организаций ЖКХ и администрации Подмосковья,— услышав предложение защиты, попросили время для ознакомления с доводами адвокатов, чтобы сформулировать свое к ним отношение.

В итоге судья Вырышева, проведя некоторое время в совещательной комнате, удовлетворила прокурорское ходатайство о продлении срока ареста Алексею Кузнецову на полгода. А по просьбе потерпевших отложила процесс до 14 сентября.

Алексей Соковнин