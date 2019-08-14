«Порту» обвинил «Матч ТВ» в срыве трансляции игры с «Краснодаром»

Директор «Порту» по вопросам коммуникации Франсишку Мораеш рассказал, почему в России была сорвана трансляция ответного матча третьего отборочного раунда Лиги чемпионов против «Краснодара» (2:3). По версии «Порту», именно телеканал «Матч ТВ» нарушил договоренности, отказавшись перевести €50 тыс. за полтора часа до начала трансляции.

«Только в понедельник мы получили согласие по поводу €50 тыс., но при этом на протяжении переговоров всегда оговаривалось обязательное условие — дедлайн по оплате заканчивался за полтора часа до игры. В день матча российский канал продолжал делать вид, что не может перевести деньги. За полтора часа до игры мы обрезали сигнал»,— рассказал «Чемпионату» господин Мораеш.

Комментируя заявление «Матч ТВ», он назвал ложью слова о том, что «Порту» изменил условия соглашения за полтора часа до трансляции. По словам господина Мораеша, именно российская сторона не выполнила договоренности и пыталась обмануть телезрителей.

Накануне, 13 августа, «Матч ТВ» отменил трансляцию матча «Порту»—«Краснодар» за две минуты до начала встречи. «Матч ТВ» объяснил, что права на данный матч принадлежат «Порту», но до начала матча ФК поменял условия и отказался предоставлять доступ к сигналу, несмотря на уже подписанный договор.

Напомним, «Краснодар» на выезде победил «Порту» — 3:2, чего оказалось достаточно, чтобы даже с учетом домашнего поражения со счетом 0:1 выйти в play-off.

Подробнее о матче — в материале “Ъ” «"Краснодар" наказал "Порту"».