«Краснодар» наказал «Порту»

В ответном матче третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов, который не был показан по российскому телевидению из-за неприемлемых для канала «Матч ТВ» финансовых условий, измененных португальской стороной в последний момент, «Краснодар» на выезде сенсационно победил «Порту» — 3:2. Этого оказалось вполне достаточно, чтобы даже с учетом домашнего поражения со счетом 0:1 выйти в раунд play-off, где соперником российского клуба будет греческий «Олимпиакос».

Шансы «Краснодара» перед ответным матчем в «Порту» выглядели минимальными, точнее сказать, мизерными. Бронзовому призеру чемпионата России, ни разу не участвовавшему в Лиге чемпионов, требовалось победить в гостях соперника, который с самого начала настраивался на очередное выступление в главном еврокубке и благодаря победе в гостях заметно приблизился к своей цели.

Перед этой игрой, конечно, почти никто не задумывался о том, что в субботу в стартовом туре национального первенства «Порту» неожиданно уступил скромняге «Жил Висенте», который еще в прошлом сезоне выступал во втором португальском дивизионе. А зря. Потому что это снова был не день Пепе, опытнейшего 36-летнего защитника хозяев и трехкратного победителя Лиги чемпионов в составе мадридского «Реала». И не вечер еще сравнительно молодого главного тренера Сержиу Консейсау, под руководством которого «драконы» упустили большое преимущество в предыдущем чемпионате и заняли лишь второе место, пропустив вперед «Бенфику». К 35-й минуте «Краснодар» вел со счетом 3:0, и «Порту» в тот момент ничего не понимал.

Начало этому безжалостному разгрому в первом тайме уже на 3-й минуте положил полузащитник Тонни де Вилена — один из тех, кто пополнил состав «быков» в минувшее межсезонье. Магомед-Шапи Сулейманов подал угловой, последовала скидка и голландский новобранец «Краснодара» ударом слета сделал то, что дома у него никак не получалось — распечатал ворота Агустина Маркесина.

Но это было только начало трагедии «Порту», потому что Сулейманов, нечасто выходящий в основном составе, решил не останавливаться. Уже через 11 минут в быстрой контратаке он оказался с Маркесином один на один и послал мяч ему между ног. Стало ясно, что «Порту» требуется рисковать. И пошел открытый футбол на высоких скоростях, в котором на «Краснодар» было любо-дорого смотреть. А солировал все тот же Сулейманов, поймавший сумасшедший кураж. На 34-й минуте он сместился с правого фланга к центру и, несмотря на сопротивление защитника, левой ногой поразил дальний угол ворот Маркесина, который до мяча не дотянулся.

У «Порту», конечно, были свои шансы, но использовать их ему не удавалось. А это означало, что после перерыва уже хозяевам предстояло решать практически нерешаемую задачу — забивать три гола, оставляя свои ворота в неприкосновенности.

И «Порту» сопротивлялся до последнего. Его первый гол оказался на счету вышедшего на замену экс-спартаковца Зе Луиша, удачно игравшего с «Краснодаром» еще в чемпионате России и напомнившего о своем умении действовать на втором этаже. А затем отличился полузащитник Луис Диас. Ему удался плотный удар, который вратарь Матвей Сафонов, неоднократно выручавший гостей, отразить не сумел.

Счет мог измениться еще не раз, но для этого удивительного вечера и счета 2:3 было вполне достаточно. Российский дебютант Лиги чемпионов одержал самую яркую и самую неожиданную победу в своей истории и теперь на этапе play-off встретится с греческим «Олимпиакосом», который по сумме двух матчей (1:0, 2:0) одолел турецкий «Истанбул Башакшехир». Первый матч пройдет 21 августа в Пирее, ответный — 27 августа в Краснодаре.

Обидно было лишь одно: Россия в прямом телеэфире сенсационный триумф «Краснодара» не увидела. Канал «Матч ТВ» заявил, что по не зависящим от него причинам трансляцию пришлось отменить, поскольку клуб «Порту» в последний момент изменил финансовые условия предоставления телевизионного сигнала. За что, видимо, и поплатился результатом. Португальская сторона пока не прокомментировала ситуацию.

Евгений Федяков