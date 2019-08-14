«Матч ТВ»: «Порту» должен быть наказан за срыв трансляции игры с «Краснодаром»

Креативный продюсер канала «Матч ТВ» Гавриил Гордеев уверен, что португальский футбольный клуб «Порту» должен быть подвергнут санкциям за срыв трансляции в России матча третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов. Он рассказал ТАСС, что «за полтора часа до трансляции португальцы стали отказываться».

Накануне, 13 августа, «Матч ТВ» отменил трансляцию матча «Порту»—«Краснодар» за две минуты до начала встречи. «Матч ТВ» объяснил, что права на данный матч принадлежат «Порту», но до начала матча ФК поменял условия и отказался предоставлять доступ к сигналу, несмотря на уже подписанный договор.

«По моей информации, от местных телеканалов они запросили €200 тыс. за трансляцию; для России — меньше. У себя они запросили такую цену, и, понятное дело, никто не купил. В понедельник они объявили, что у них трансляция будет в их собственном мобильном приложении — тогда мы договорились, что "Порту" заблокирует свое клубное ТВ на территории России, потому что у нас будет эфир и digital-трансляция; по деньгам также договорились, там была не такая сумма, как для португальцев. В итоге они отказались от этих денег и, насколько я понял, не продали рекламные борта»,— рассказал господин Гордеев.

Гавриил Гордеев отметил, что «Матч ТВ» «обидно» из-за того, что «трансляцию не получили, хоть и договорились». «Этим вопросом не я занимаюсь, пытаемся понять, может ли быть какое-то судебное разбирательство»,— уточнил он.

Напомним, вчера «Краснодар» на выезде победил «Порту» — 3:2, чего оказалось достаточно, чтобы даже с учетом домашнего поражения со счетом 0:1 выйти в раунд play-off.

Подробнее о матче — в материале “Ъ” «"Краснодар" наказал "Порту"».