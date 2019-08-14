Поджигателей объединили в нацистскую группу

В Прикамье закончился судебный процесс по делу так называемой пермской нацистской команды. В зависимости от роли каждого шесть молодых людей обвинялись в организации экстремистского сообщества и участии в нем, уничтожении чужого имущества путем поджога, возбуждении ненависти и призывах к экстремизму. По версии следствия, они состояли в сообществе, члены которого исповедовали крайне правые взгляды, пытались поджечь здание приемной «Единой России», а также изрисовали экстремистскими надписями здание прокуратуры края. В результате Никита Распутин, Дмитрий Стрелков и Антон Зырянов получили реальные сроки. Двое последних объявлены в розыск.

Поджог в здании приемной регионального отделения «Единой России» на Екатерининской улице произошел в ночь на 19 ноября 2017 года. Неизвестные бросили в окно бутылки с бензином, но перепутали помещения, в результате пострадал кабинет, где располагался краевой Институт развития образования. Ущерб от пожара оценили в 300 тыс. руб. Спустя некоторое время сотрудники УФСБ по Пермскому краю и ЦПЭ ГУ МВД задержали шесть человек. Это Дмитрий Стрелков, Антон Зырянов, Александр Анкудинов, Никита Юшков, а также Владислав Прокопишин и Никита Распутин. Последние на момент совершения преступления были несовершеннолетними.

Позже молодых людей обвинили еще и в том, что 22 июля 2017 года они нанесли на здание прокуратуры надписи: «Смерть системе, воюй и круши», «Взял нож — политик» и «Убей эту ложь».

На заборе в центре города были нанесены другие надписи, которые эксперты потом также признали экстремистскими.

В итоге следствие решило, что Дмитрий Стрелков создал экстремистское сообщество, фигурировавшее в оперативных материалах, как «пермская нацистская команда». Она исповедовала праворадикальные взгляды, стремилась к насильственному изменению основ конституционного строя, а также хотела воспрепятствовать деятельности госорганов. Идеологом сообщества был Антон Зырянов, четырежды судимый за кражи. Свои действия они координировали через мессенджеры — переписка в них также стала доказательствами по уголовному делу.

Изначально все задержанные, которых суд отправил в СИЗО, соглашались с версией следствия. Уголовное дело Владислава Прокопишина и Никиты Распутина, как несовершеннолетних, рассматривалось отдельно. В результате они признали вину в поджоге приемной, но «из хулиганских побуждений, а не в силу экстремистских взглядов». Свое участие в «нацистской команде», как и само ее существование, подсудимые отрицали, называя взаимоотношения с другими фигурантами дружбой. В итоге Никита Распутин получил два года колонии общего режима, а Владислав Прокопишин — полтора года условно. Суд счел, что он добровольно покинул сообщество, поэтому не может привлекаться за участие в нем.

Приговор по делу остальных участников суд вынес в среду, 14 августа.

В ходе процесса Дмитрий Стрелков и Антон Зырянов заявили, что изначально оговорили себя под воздействием оперативников.

Дмитрий Стрелков говорил, что после задержания его били электрошокером, душили и приставляли к голове пистолет. Антон Зырянов также говорил о давлении со стороны силовиков. Существование «пермской нацистской команды» они также опровергали. Участие в поджоге никто из подсудимых не отрицал. В то же время гособвинитель отметил, что ранее фигуранты в отношении силовиков никаких заявлений не делали.

В начале рассмотрения дела по существу все подсудимые были освобождены под подписку о невыезде. Дмитрий Стрелков и Антон Зырянов, которых прокурор предложил отправить в колонию на девять лет и четыре с половиной года соответственно, не явились на оглашение приговора. В итоге Дмитрий Стрелков был приговорен по совокупности преступлений к семи годам колонии общего режима. Также суд назначил ему запрет заниматься деятельностью, связанной с администрированием сайтов, форумов и чатов сроком на три года. Ранее судимый Антон Зырянов получил пять лет колонии строгого режима. Отдельным постановлением суда оба были объявлены в розыск.

Относительно благополучно все закончилось для Александра Анкудинова. Гособвинитель предлагал суду отправить его в колонию, но суд ограничился четырехлетним условным сроком. Также ему запрещено администрировать сайты и чаты сроком на два года. Никита Юшков получил три года условного заключения.

Дмитрий Астахов, Пермь