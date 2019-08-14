Участника акции 10 августа арестовали по делу о неоднократных нарушениях на митингах

Константина Котова, задержанного 10 августа на несогласованной акции в Москве, отправили под арест на два месяца по делу о повторном нарушении правил проведения митинга (ст. 212.1 УК РФ). Единственным осужденным по этой статье был гражданский активист Ильдар Дадин. Его арестовали в 2015 году, он провел в СИЗО и колониях более 750 дней.

По данным Следственного комитета России (СКР), Константин Котов неоднократно привлекался к административной ответственности по ст. 20.2 КоАП РФ (нарушение порядка организации либо проведения акции) и был задержан «при попытке скрыться». Как считает следствие, действия господина Котова направлены «на неоднократное пренебрежение нормами административного законодательства» и «носят умышленный характер».

10 августа в столице прошла санкционированная акция в поддержку независимых кандидатов в Мосгордуму, которым Центризбирком отказал в регистрации. Участники акции также призывали освободить фигурантов уголовного дела о массовых беспорядках, которое завели после несанкционированного митинга 27 июля. По данным «Белого счетчика», на августовскую акцию пришли почти 50 тыс. человек. Санкционированный митинг перешел в «мирную прогулку», на которой были задержаны более 200 человек. Некоторых из них уже отправили под арест.

Как прошла акция 10 августа, читайте в материале “Ъ” «Дело не в Мосгордуме даже».