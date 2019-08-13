Суды продолжают арестовывать участников акций протеста 27 июля и 10 августа

Валерий Костенок Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Басманный суд Москвы арестовал четырнадцатого подозреваемого по делу о «массовых беспорядках» 27 июля — 20-летнего Валерия Костенка из партии «Яблоко». Господин Костенок будет находиться под стражей до 11 октября. Он был волонтером штаба незарегистрированного кандидата в МГД по 32-му округу Кирилла Гончарова. Адвокат Гаджи Алиев зачитал показания господина Костенка: студент признает, что кинул две пустые пластиковые бутылки в сотрудников правопорядка. Одна из них попала в плечо сотрудника Росгвардии. Из показаний студента следует, что бутылки он взял из мусорного бака, который кинул в сотрудника полиции другой обвиняемый по делу о беспорядках, Евгений Коваленко. Прокурор и защита Валерия Костенка выступали против ареста: прокурор заявил, что обвиняемый признал вину и «готов сотрудничать», а следствие не представило сведений, достаточных для избрания меры пресечения в виде ареста. Сам господин Костенок обратил внимание суда, что не знаком с другими обвиняемыми по делу о массовых беспорядках, и просил о домашнем аресте. Суд, тем не менее, принял точку зрения следствия.

В понедельник Тверской суд Москвы отправил под административный арест на 30 суток координатора штаба Алексея Навального в Челябинске Бориса Золотаревского, главу штаба незарегистрированного кандидата в МГД Ивана Жданова. Господин Золотаревский признан виновным в повторном нарушении порядка проведения массовых мероприятий. Он был задержан 10 августа на санкционированном митинге на проспекте Сахарова в Москве. Ранее он дважды отбывал административные наказания за организацию несанкционированных акций протеста в Челябинске.

Мещанский суд Москвы в тот же день на 13 суток арестовал фигуранта «болотного дела» Алексея Полиховича за мелкое хулиганство на митинге 10 августа, которое, во версии полиции, выразилось в нецензурной брани. На митинге господин Полихович призывал освободить фигурантов уголовного дела о «массовых беспорядках» 27 июля.

Роман Дорофеев, Юлия Гарипова, Челябинск