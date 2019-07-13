Facebook дождался рекордного штрафа

Facebook выписали максимальный в истории техкомпаний штраф. Он составил $5 млрд. Решение приняла Федеральная торговая комиссия США. Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на источники. Соцсеть оштрафовали за прошлогоднюю утечку данных, которая стала крупнейшей за все время существования Facebook.

Тогда лондонская компания Cambridge Analytica получила доступ к 87 млн аккаунтов со всего мира. Подробности — в справке «Ъ FM»:

Весной прошлого года компания Cambridge Analytica получила доступ к данным почти 90 млн пользователей Facebook. В основном к аккаунтам из США, Филиппин, Индонезии, Великобритании, Мексики, Канады, Индии, Бразилии, Вьетнама и Австрии. Позже глава компании Марк Цукерберг признал, что соцсеть допустила ошибки, которые в результате привели к утечке данных миллионов пользователей. Cambridge Analytica, которая их получила, — это лондонская компания. Она предоставляет политические консалтинговые услуги. Предполагается, что фирма могла передать информацию о пользователях предвыборному штабу нынешнего главы США Дональда Трампа, который якобы использовал их для политической рекламы. Из-за скандала осенью 2018-го Великобритания выписала Facebook штраф в 500 тыс. фунтов или $600 тыс. Это максимально возможная сумма в пределах Соединенного Королевства.

О том, что Федеральная торговая комиссия США утвердила штраф в $5 млрд, сообщает и источник агентства Reuters. На фоне этих новостей стоимость акций Facebook выросла почти на 2%. Какие последствия для компании будет иметь скандал? И как будет дальше работать соцсеть? Эти вопросы «Ъ FM» обсудил с руководителем «Лаборатории Комьюнити» Владиславом Титовым:

«Для того чтобы наказать и заставить задуматься, обычно используют штраф. Что касается ограничения работы с данными, человек сам передал их все социальной сети, когда в нее пришел, причем сделал это осознанно. Я пока не вижу каких-то решений, которые могут помочь. Компания итак ежедневно действует максимально аккуратно. Facebook понимает, что его пользователи — главный капитал. Если вдруг аудитория по какой-то причине отвернется от соцсети, то последняя потеряет все. Очень многие действия и заявления руководства компании были направлены на то, чтобы успокоить людей. Вместе с тем у Facebook есть масса организаций, которые оказывают услуги по работе с аудиторией на аутсорсе.

Но большая работа по модерации ленты новостей, сообщений ведется не очень высоко оплачиваемыми и тяжело работающими людьми

Также есть текущие тренды, которые не зависят от этой ситуации. Молодежная аудитория мигрирует в Instagram, TikTok, LIKE. Тем не менее, в общемировом масштабе Facebook остается основной соцсетью. Базы данных, к сожалению, продаются и перепродаются — это примеры коррупции на местах. Когда человек первый раз узнает, что его данные куда-то утекли, для него это может быть шоком. А когда он узнает об этом в сотый раз, ему уже все равно. Поэтому никаких долгосрочных последствий эта история не будет иметь».

В компании Facebook ситуацию комментировать отказались. При этом размер штрафа стал для соцсети ожидаемым. Ранее в этом году в компании заявляли, что ожидали штрафа как раз до $5 млрд.

Анна Никитина