В США судят Apple за передачу конфиденциальных данных, полученных через Siri

В среду в федеральный суд в Сан-Хосе (Калифорния) был подан коллективный иск, авторы которого обвиняют Apple в том, что она передавала подрядчикам записи запросов пользователей к голосовому помощнику Siri, сообщает Bloomberg.

По мнению истцов, такие действия компании являются нарушением конфиденциальности и противоречат калифорнийским законам, запрещающим запись разговоров людей без их разрешения. Также они указывают, что, хотя Siri должна активироваться запросом «Привет, Siri», по факту она регулярно случайно активируется разными звуками, например, звуком застежки-молнии.

Скандал начался в конце июля, когда британская газета The Guardian написала о том, что подрядчики Apple «регулярно прослушивают конфиденциальные детали» записей Siri,— по данным газеты, среди прослушиваемых записей оказалась конфиденциальная медицинская информация, разговоры о покупке наркотиков и записи занятий сексом. Apple признает, что ее подрядчики и сотрудники прослушивают некоторые записи, сделанные Siri, с целью улучшения качества сервиса и оценки того, насколько голосовой помощник справляется с запросами пользователей.

При этом компания заявила, что речь идет о небольшом количестве — менее 1% от всех записей — случайно отобранных и не связанных с конкретными пользователями фрагментах. В начале августа Apple приняла решение о временной приостановке такой практики и пообещала в будущем дать пользователям возможность отказаться от варианта, при котором их записи могут быть прослушаны.

Несколькими неделями ранее в прослушивании на постоянной основе аудиофайлов, полученных от голосового помощника, обвинили Google. Корпорация также признала, что ее подрядчики действительно могут прослушивать записи пользователей, обращающихся к Google Assistant, и это сделано для улучшения качества его работы.

Яна Рождественская