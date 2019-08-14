Горизбирком упразднит 15 экстерриториальных участков на выборах губернатора Петербурга

Горизбирком уменьшит количество экстерриториальных «дачных» участков на выборах губернатора в Псковской и Ленинградской областях. Их будет организовано на 15 меньше, чем планировалось ранее. Об этом в ходе заседания ЦИК РФ в среду, 14 августа, по видеосвязи заявил глава ГИК Виктор Миненко.

Более того, господин Миненко попросил у Центризбиркома неделю на то, чтобы решить, что делать с остальными 77 — «оптимизировать их или отменить в целом».

При этом глава ЦИК Элла Памфилова напомнила председателю петербургского избиркома, что его предшественник Виктор Панкевич «поплатился» за нарушения на президентских выборах, выявленных во время организации голосования по месту пребывания. Госпожа Памфилова заявила, что не допустит дискредитации системы «Мобильный избиратель» и возложила на Виктора Миненко персональную ответственность за организацию «дачных» участков.

Напомним, ранее в Центризбиркоме настоятельно рекомендовали ГИКу отказаться от экстерриториальных участков на выборах губернатора Петербурга. В городской избирательной комиссии рекомендации из Москвы приняли, однако решили поступить по-своему. Позже глава петербургского избиркома сообщил, что «дачные» не будут оснащены камерами видеонаблюдения «из-за экономии бюджетных средств».