Глава ЦИК рекомендовала не открывать избирательные участки в Псковской области на выборах губернатора Петербурга

Председатель Центральной избирательной комиссии РФ Элла Памфилова порекомендовала Горизбиркому отказаться от избирательных участков в Псковской области на выборах губернатора Петербурга. Такое заявление она сделала на заседании ЦИК в среду, 31 июля.

«У нас есть для этого самые серьезные основания. Надеюсь, Горизбирком прислушается к аргументам и примет правильное решение»,— отметила госпожа Памфилова.

Напомним, что ГИК организует выборы губернатора в Псковской и Ленинградской областях. По словам членов рабочей группы по этому вопросу, многие горожане в единый день голосования 8 сентября уедут на дачи в эти регионы, а создание экстерриториальных участков позволит им проголосовать по месту нахождения.

Олег Дилимбетов