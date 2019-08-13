ГИК не будет устанавливать камеры наблюдения на «дачных» участках по выборам губернатора из-за экономии

Санкт-Петербургская городская избирательная комиссия не намерена оборудовать видеокамерами экстерриториальные участки на выборах губернатора города в Ленинградской и Псковской областях. Такое решение глава Горизбиркома Виктор Миненко объяснил экономией бюджетных средств. При этом он пояснил, что чистоту избирательного процесса все равно смогут проконтролировать Центризбирком, наблюдатели от кандидатов в губернаторы и Общественная палата Санкт-Петербурга.

Напомним, ранее оппозиционные кандидаты и общественные наблюдатели неоднократно выражали обеспокоенность, что на 92 удаленных «дачных» участках возможны фальсификации, поскольку их сложнее контролировать. С рекомендацией не организовывать их в Псковской области также выступила глава ЦИК Элла Памфилова.

“Ъ-СПб” писал, что кандидат в губернаторы Петербурге от «Справедливой России» Надежда Тихонова, в свою очередь, заявила о возможности снятия с выборов «в случае необоснованно большого количества заявлений от избирателей, желающих проголосовать на участках в Псковской и Ленинградской областях».