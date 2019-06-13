Технологии на страже уикенда

Технологический прогресс может сократить рабочую неделю до четырех дней, предположил выступивший на сессии Международной организации труда (МОТ) глава правительства РФ Дмитрий Медведев. Такое решение могло бы поднять производительность труда, но, по словам премьера, «тема еще не проработана» — так что скорого введения четырехдневки ждать не стоит. Пока же в перечне трендов глобального рынка труда — роботизация, заставляющая переобучать работников, и рост нагрузки на системы социального страхования из-за общего старения кадров.

Предположение о возможном будущем переходе мировой экономики к четырехдневной рабочей неделе российский премьер высказал на прошедшей в Женеве Международной конференции труда. Он отметил, что технологический прогресс позволяет сократить рабочее время — и в прошлом такие решения способствовали увеличению производительности труда. Премьер сослался на Генри Форда, столетие назад сократившего на своих заводах рабочую неделю с 48 до 40 часов и получившего резкий рост производительности, а также на более свежий пример новозеландской компании, установившей рабочую четырехдневку. «Разумеется, это очень сложные, пока не до конца проработанные идеи — еще предстоят серьезные дискуссии»,— добавил Дмитрий Медведев, давая понять, что скорых решений правительства о переходе на новый формат рабочей недели ждать все же не стоит.

Вице-премьер Татьяна Голикова, также приехавшая в Женеву, отметила, что при обсуждении перспектив четырехдневки прежде всего встает вопрос о зарплате работников — будет ли она такой же, как при пятидневной занятости. «Вопрос остается открытым»,— добавила вице-премьер. По ее словам, МОТ исходит из того, что уровень зарплат и соцобеспечения в результате подобной реформы ухудшаться не должен. Она пояснила, что такой шаг потребовал бы серьезных изменений трудового законодательства. Кроме того, еще необходимо оценить, насколько может вырасти производительность труда из-за сокращения рабочей недели.

В своем выступлении Дмитрий Медведев говорил и о новых подходах к таким базовым понятиям, как рабочий день и рабочее место. Он отметил, что сейчас люди могут работать «поверх государственных и национальных границ», поэтому требуется основательная дебюрократизация трудовых отношений. Российский премьер заверил, что Москва воспринимает в качестве эталонов стандарты МОТ в социальном страховании и в пенсионном обеспечении. Россия ратифицировала уже 77 из 186 конвенций МОТ и планирует сотрудничать с организацией в рамках отдельной программы, цели которой решение проблемы безработицы молодежи, борьба с бедностью и регулирование трудовой миграции.

Благодаря словам о четырехдневной рабочей неделе выступление Дмитрия Медведева на сессии прозвучало заметнее, чем речи канцлера Германии Ангелы Меркель и президента Франции Эмманюэля Макрона. Госпожа Меркель сделала акцент на проблеме дискриминации женщин на рынке труда, французский президент сказал, что предвидит обострение процессов, влияющих на рынок труда,— в том числе по части технологической революции, изменения климата и борьбы за сохранение разнообразия природных ресурсов.

МОТ, отмечающая в этом году столетний юбилей, в начале 2019 года обнародовала свои цели в работе со странами-партнерами на ближайшие годы. Главными трендами будущего мирового рынка труда МОТ называет роботизацию (она ликвидирует старые и создаст новые рабочие места), связанную с ней необходимость в постоянном профессиональном обучении, а также растущую нагрузку на системы социального страхования (из-за сокращения числа молодых работников при увеличении количества пожилых). В качестве ответов на эти вызовы организация предлагает создавать доступные системы обучения и переобучения работников, внедрять социальную защиту от рождения до старости и стимулировать бизнес к инвестированию в развитие человеческого капитала.

Анастасия Мануйлова, Женева