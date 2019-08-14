Дональд Трамп подыскивает представителя в Москве

Президент США Дональд Трамп готов предложить пост посла в России спецпредставителю по Северной Корее Стивену Бигану. В Вашингтоне утверждают, что в числе кандидатов на переезд в Москву был и посол США в Германии Ричард Гренелл, якобы заявивший, что это предложение ему неинтересно. Подавший на прошлой неделе прошение об отставке посол США в России Джон Хантсман покинет Москву 3 октября.

Вечером во вторник сразу несколько американских СМИ сообщили, что глава Белого дома определился с кандидатурой нового посла США в Москве. Он собирается предложить на эту должность кандидатуру спецпредставителя по Северной Корее Стивена Бигана.

На прошлой неделе глава американской дипмиссии в России Джон Хантсман подал в отставку. Он представлял интересы США в Москве в течение двух лет и должен покинуть российскую столицу уже 3 октября. По сообщениям американских СМИ, господин Хантсман планирует принять участие в выборах на пост губернатора штата Юта: эту должность он уже занимал с 2005 по 2009 год.

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В Белом доме и Госдепартаменте пока официально не комментируют информацию о возможном назначении Стивена Бигана. «Никаких заявлений по этому поводу мы не планируем»,— заявил в ответ на запрос “Ъ” дежурный сотрудник пресс-службы американской администрации.

Наблюдатели в Вашингтоне считают подобный выбор вполне оправданным.

«Назначение Стива Бигана будет хорошим решением,— заявила изданию Vox бывший высокопоставленный сотрудник Пентагона Эвелин Фаркас, отвечавшая за политику в отношении России и Украины.— Его многое связывает с Россией, а в начале своей карьеры он даже жил там. В Вашингтоне его считают профессионалом».

56-летний господин Биган действительно пользуется авторитетом в республиканских кругах, и, как считают в Вашингтоне, в последние два года он сумел заслужить доверие госсекретаря Майка Помпео. Он получил диплом бакалавра по русскому языку и политологии в Университете Мичигана в 1984 году, а с 1992 по 1994 год возглавлял представительство Международного республиканского института (IRI) в Москве. В августе 2016 года Генеральная прокуратура РФ признала эту организацию «нежелательной», офис IRI был закрыт.

Стивен Биган входил в советы директоров нескольких некоммерческих организаций в США, занимающихся развитием российско-американских отношений. В этом списке — US—Russia Foundation и US—Russia Business Council. В течение нескольких лет он занимал должность вице-президента компании Ford по связям с международными правительственными структурами, и входил в руководство совместного российско-американского предприятия Ford Sollers.

До этого господин Биган провел 14 лет в качестве сотрудника аппарата Конгресса США. В администрации Джорджа Буша-младшего он занимал пост исполнительного секретаря Совета национальной безопасности, а в ходе неудачной для республиканцев президентской кампании 2008 года выполнял обязанности советника по международным вопросам кандидата на пост вице-президента США Сары Пэлин.

В марте 2018 года в Вашингтоне активно обсуждали слухи о том, что именно Стивен Биган может сменить уходящего в отставку советника президента по национальной безопасности Герберта Макмастера. Это назначение так и не состоялось, но спустя полгода, в конце августа прошлого года Госсекретарь США Майкл Помпео подписал распоряжение о назначении господина Бигана на должность специального представителя по Северной Корее.

Работа Стивена Бигана на этом посту не принесла особых успехов.

В Вашингтоне, впрочем, считают, что внимание главы Белого дома привлекла не деятельность дипломата по организации саммитов с лидером Северной Кореи, а его предыдущий опыт в качестве высокопоставленного менеджера компании Ford.

Дональд Трамп неоднократно заявлял о важности улучшения торговых отношений между США и Россией, и, похоже, в случае утверждения Стивена Бигана, именно эта тема станет основной в отношениях двух стран.

В числе возможных кандидатов на пост главы дипломатического представительства в Москве фигурировало и имя посла США в Германии Ричарда Гренелла, считающегося близким другом президента Трампа. По данным телеканала CNN, ссылающегося на собственные источники в окружении посла, господин Гренелл уже отказался от этого предложения, сообщив, что его не интересует переезд в Москву.

Кирилл Белянинов, Вашингтон