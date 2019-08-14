ТАСС: ремонт «Лошарика» начнется осенью

Осенью глубоководная атомная станция АС-31 («Лошарик») будет отбуксирована в Центр судоремонта «Звездочка» в Северодвинск для ремонта, сообщил ТАСС источник в оборонно-промышленном комплексе России.

«На первом этапе из аппарата откачают воду и проведут дефектацию титанового корпуса и внутренних помещений, после будет составлен технический проект на работы по ремонту и восстановлению»,— рассказал собеседник агентства. По его данным, к ремонту привлекут специалистов ЦКБ морской техники «Рубин» и «Севмаша».

По словам источника, не ясно, насколько сильно пострадал титановый корпус станции, но системам глубоководного аппарата нанесен существенный ущерб. В частности, «огнем серьезно повреждено и подлежит замене радиоэлектронное оборудование, автоматика, акустическое и навигационное оборудование, системы жизнеобеспечения». Еще один собеседник ТАСС в ОПК уточнил, что «Севмаш» изготовит новые титановые части корпуса для замены поврежденных.

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Напомним, 1 июля на атомной глубоководной станции АС-31, которая находилась в акватории морского полигона Северного флота в районе Кольского залива Баренцева моря, произошла авария. В результате погибло 14 офицеров. Основной причиной ЧП считается пожар в аккумуляторном отсеке. Как сообщал ранее “Ъ”, экипаж после возгорания на борту еще мог эвакуироваться на лодку-носитель, однако предпочел действовать в четком соответствии с «Руководством по борьбе за живучесть». По данным участников расследования, подводники до последнего боролись за живучесть станции, израсходовав на тушение очагов пожара все имеющиеся на борту средства.

Подробнее — в материале “Ъ” «Скорбная живучесть».