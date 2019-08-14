«Роскосмос» объяснил среднюю ежемесячную зарплату почти в 400 тысяч рублей

Госкорпорация «Роскосмос» объяснила, почему средняя зарплата ее сотрудников равняется 396 тыс. руб. в месяц. «Величина средней заработной платы, указанная в годовом отчете госкорпорации "Роскосмос" за 2018 год, включает не только непосредственный оклад сотрудников, но также выплату годовой премии по итогам 2017 года, специальные надбавки, предусмотренные законодательством РФ, материальную помощь сотрудникам и налоги»,— говорится в сообщении (цитата по «РИА Новости»).

Речь идет о 605 сотрудниках, которые работают именно в «Роскосмосе», а не во всех предприятиях, входящих в госкорпорацию. Если учитывать и их, то средняя зарплата равна 59,7 тыс. руб.

Ранее «Роскосмос» опубликовал отчет за 2018 года. Согласно документу, чистая прибыль компании составила 9,712 млрд руб. По сравнению с предыдущим годом она увеличилась более чем в два раза (с 4,191 млрд руб.). Общая выручка компании выросла с 27 млрд до 32,266 млрд руб. Конкретно от международной космической деятельности — с 26,998 млрд до 32,263 млрд руб.