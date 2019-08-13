Чистая прибыль «Роскосмоса» за год выросла более чем в два раза

В 2018 году чистая прибыль «Роскосмоса» составила 9,712 млрд руб. (по российским стандартам бухгалтерского учета), говорится в отчете (.pdf) корпорации. По сравнению с предыдущим годом она увеличилась более чем в два раза (с 4,191 млрд руб.).

Общая выручка компании выросла с 27 млрд до 32,266 млрд руб. Конкретно от международной космической деятельности — с 26,998 млрд до 32,263 млрд руб.

Средняя зарплата в «Роскосмосе» по итогам прошлого года составила 59,7 тыс. руб. Средняя численность сотрудников в организациях — 189,5 тыс. человек. Из них 55 % — мужчины, 45 % — женщины. Средний возраст сотрудников — чуть больше 45 лет.