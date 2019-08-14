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Концепт обновленной воронежской оперы от Сергея Куцевалова вдохновил экспертов

Фото: Сергей Куцевалов

Ремонт балета

Воронежский оперный театр планируют реконструировать за 3 млрд рублей

Коммерсантъ (Воронеж) от

Губернатор Воронежской области Александр Гусев и «эксперты в сфере культуры» одобрили концепцию реконструкции расположенного в региональном центре единственного в Черноземье театра оперы и балета. Власти намерены привлечь в проект 3,1 млрд руб., часть из которых рассчитывают получить из федерального центра. Работы «при своевременном финансировании» могут завершиться в 2023 году. За основу принят концепт архитектора Сергея Куцевалова, который также проектировал новое здание Камерного театра Воронежа.


Об одобрении воронежскими властями и экспертами концепции реконструкции расположенного в центре Воронежа театра оперы и балета “Ъ-Черноземье” вчера сообщили в облправительстве. Вопрос рассматривался на совещании у губернатора, в обсуждении участвовали чиновники, архитекторы и «эксперты сферы культуры, в том числе руководство театра». Один из членов совета рассказал “Ъ-Черноземье”, что обсуждались две концепции. Одна от известного театрального технолога Олега Мельникова, вторая — уроженца региона, но работающего в столице архитектора Сергея Куцевалова. Проект господина Мельникова предполагал вложение 3,9 млрд руб., проект господина Куцевалова — 3,1 млрд руб.

В итоге на заседании была одобрена последняя концепция. Ее преимуществами, по словам собеседника „Ъ“, стала не только меньшая сумма, но и «более широкие возможности» за счет увеличения оркестровой ямы и появления арьерсцены. Согласно концепции здание театра оперы и балета сохранит исторический облик, но будет расширено: его площадь увеличится с 9 до 17–19 тыс. кв. м «прежде всего за счет цоколя и надстройки здания вверх на один этаж». Рядом предполагается возвести производственный корпус на 5,5–6 тыс. кв. м для репетиций и склада декораций. Отметим, что архитектор работал ранее над московскими Театром наций, Студией театрального искусства, «Современником» и Театром Олега Табакова, а также проектировал новое здание воронежского Камерного театра.

Сергей Куцевалов узнал о том, что именно его концепция одобрена, от “Ъ-Черноземье”. Он рассказал, что предложение поразмыслить над проектом оперного поступило ему еще в 2014 году, после строительства Камерного театра. «О деньгах во время работы я не думал», — добавил господин Куцевалов. Он рассказал, что здание должно быть приподнято на 5–6 м не только из-за необходимости увеличить площадь, но и для воссоздания градостроительного облика площади Ленина. «Изначально театр был построен как типовой объект, но вместе со зданием библиотеки и правительства они гармонично создавали облик площади. Построенное в 1985 здание гостиницы "Брно" (сейчас "А-Отель". — „Ъ“) "придавило" театр и сделало его похожим на Дом культуры», — пояснил Сергей Куцевалов. По его словам, театр немного уйдет вглубь, там будут организованы производственные помещения. Для размещения цехов также планируется не строительство, а расширение еще одного корпуса театра, расположенного через дорогу от основного здания за отелем.

По расчетам архитектора, реконструкция при своевременном финансировании может завершиться в 2023 году: около года займет проектирование, еще два — сами работы.

Как сообщили в облправительстве, планируется привлечение федерального финансирования. Осенью должны быть объявлены торги на разработку проектно-сметной документации за 46,9 млн руб. «Проектирование начнется в 2020 году, а строительные работы предположительно уже в конце 2021 года», — уточнили в облправительстве. Там также отметили, что концепт будет дорабатываться минимум месяц: «Так, власти прислушались к предложению экспертов увеличить в имеющейся версии количество мест для зрителей с 850–900 до 1 тыс. и более. Все конструктивные предложения будут интегрированы в итоговую версию». Сергей Куцевалов предупредил, что при увеличении мест «архитектура может быть нарушена».

Здание театра оперы и балета было построено в 1961 году и с тех пор капитально не ремонтировалось, износ конструкций сегодня достигает критических 60%. Предметно о реконструкции заговорили в 2016 году. Тогда на архитектурном форуме «Зодчество VRN» обсуждались эскизы трех проектов, а сами работы оценивались в сумму от 2 млрд руб. В августе 2018-го руководитель областного департамента строительной политики Олег Гречишников сообщал, что в 2019 году может быть разработана проектно-сметная документация, а заявка на федеральное финансирование будет направлена в 2020-м.

Бывший худрук театра оперы и балета Андрей Огиевский напомнил, что необходимо решать вопрос с размещением труппы. «Бездомная труппа рискует потерять до 50% своего состава. Это общемировой опыт, когда артисты, оставшиеся без работы или находящиеся в длительном отпуске, расходятся по другим труппам», — пояснил господин Огиевский. Этот вопрос поднимался на совещании у губернатора, а наиболее вероятным вариантом для временного размещения труппы назывался Воронежский концертный зал. Александр Гусев поручил проанализировать, как необходимо изменить инфраструктуру ВКЗ, чтобы он подошел для оперных и балетных постановок.

Худрук Камерного театра Михаил Бычков уверен, что городу нужен «не просто памятник, а функциональный объект, где постановки будут дарить зрителю эмоции и впечатления». «Нам представили концепцию классически выверенного здания с сохранением исторического облика», — пояснил господин Бычков. По его мнению, концепция Сергея Куцевалова показывает, что можно так реконструировать здание, что оно будет обладать современными сценическими возможностями для успешной работы труппы. «Но это — концепция. Еще предстоит детальная разработка внутреннего пространства театра, необходимо устроить так, чтобы труппе было удобно работать, чтобы костюмы, декорации и многое другое хранились и поставлялись в соответствии с современными технологиями театрального процесса, чтобы было комфортно зрителям», — добавил Михаил Бычков.

По его мнению, в своей работе проектировщики должны тесно взаимодействовать с театральными специалистами. «Сейчас в этой работе принимает участие Олег Мельников, думаю, к его мнению тоже будут прислушиваться» — резюмировал режиссер.

Эксперт по акустике концертных залов, президент Acoustic Group Анатолий Лившиц считает, что увеличение вместимости на 200-300 мест при определенных действиях не ухудшит акустику: «Дополнительные места стоит делать за счет увеличения количества ярусов балконов, чем их больше, тем лучше акустика. Так, в лучших оперных театрах мира в Буэнос-Айресе и Неаполе, имеющих в целом сходную планировку зала, соответственно семь и шесть ярусов балконов. Кроме того, необходимо изменить форму потолка и убрать ложи, чтобы находящиеся рядом со сценой стены были плоскими. Наконец, надо грамотно подобрать кресла, они должны быть достаточно жесткими, так как мягкие сиденья приглушают звук».

Александр Прытков


Почему уволился худрук театра

В марте 2018 года скрипач и дирижер Андрей Огиевский ушел с должности художественного руководителя Воронежского театра оперы и балета с публичной критикой местных властей и своих подчиненных. Господин Огиевский возглавлял единственную в Черноземье оперу более двух лет и весь последний год, как он заявил „Ъ“, безуспешно пытался поговорить о проблемах театра с главой областного департамента культуры Эмилией Сухочевой...

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