Ремонт балета

Губернатор Воронежской области Александр Гусев и «эксперты в сфере культуры» одобрили концепцию реконструкции расположенного в региональном центре единственного в Черноземье театра оперы и балета. Власти намерены привлечь в проект 3,1 млрд руб., часть из которых рассчитывают получить из федерального центра. Работы «при своевременном финансировании» могут завершиться в 2023 году. За основу принят концепт архитектора Сергея Куцевалова, который также проектировал новое здание Камерного театра Воронежа.

Об одобрении воронежскими властями и экспертами концепции реконструкции расположенного в центре Воронежа театра оперы и балета “Ъ-Черноземье” вчера сообщили в облправительстве. Вопрос рассматривался на совещании у губернатора, в обсуждении участвовали чиновники, архитекторы и «эксперты сферы культуры, в том числе руководство театра». Один из членов совета рассказал “Ъ-Черноземье”, что обсуждались две концепции. Одна от известного театрального технолога Олега Мельникова, вторая — уроженца региона, но работающего в столице архитектора Сергея Куцевалова. Проект господина Мельникова предполагал вложение 3,9 млрд руб., проект господина Куцевалова — 3,1 млрд руб.

В итоге на заседании была одобрена последняя концепция. Ее преимуществами, по словам собеседника „Ъ“, стала не только меньшая сумма, но и «более широкие возможности» за счет увеличения оркестровой ямы и появления арьерсцены. Согласно концепции здание театра оперы и балета сохранит исторический облик, но будет расширено: его площадь увеличится с 9 до 17–19 тыс. кв. м «прежде всего за счет цоколя и надстройки здания вверх на один этаж». Рядом предполагается возвести производственный корпус на 5,5–6 тыс. кв. м для репетиций и склада декораций. Отметим, что архитектор работал ранее над московскими Театром наций, Студией театрального искусства, «Современником» и Театром Олега Табакова, а также проектировал новое здание воронежского Камерного театра.

Сергей Куцевалов узнал о том, что именно его концепция одобрена, от “Ъ-Черноземье”. Он рассказал, что предложение поразмыслить над проектом оперного поступило ему еще в 2014 году, после строительства Камерного театра. «О деньгах во время работы я не думал», — добавил господин Куцевалов. Он рассказал, что здание должно быть приподнято на 5–6 м не только из-за необходимости увеличить площадь, но и для воссоздания градостроительного облика площади Ленина. «Изначально театр был построен как типовой объект, но вместе со зданием библиотеки и правительства они гармонично создавали облик площади. Построенное в 1985 здание гостиницы "Брно" (сейчас "А-Отель". — „Ъ“) "придавило" театр и сделало его похожим на Дом культуры», — пояснил Сергей Куцевалов. По его словам, театр немного уйдет вглубь, там будут организованы производственные помещения. Для размещения цехов также планируется не строительство, а расширение еще одного корпуса театра, расположенного через дорогу от основного здания за отелем.

По расчетам архитектора, реконструкция при своевременном финансировании может завершиться в 2023 году: около года займет проектирование, еще два — сами работы.

Как сообщили в облправительстве, планируется привлечение федерального финансирования. Осенью должны быть объявлены торги на разработку проектно-сметной документации за 46,9 млн руб. «Проектирование начнется в 2020 году, а строительные работы предположительно уже в конце 2021 года», — уточнили в облправительстве. Там также отметили, что концепт будет дорабатываться минимум месяц: «Так, власти прислушались к предложению экспертов увеличить в имеющейся версии количество мест для зрителей с 850–900 до 1 тыс. и более. Все конструктивные предложения будут интегрированы в итоговую версию». Сергей Куцевалов предупредил, что при увеличении мест «архитектура может быть нарушена».

Здание театра оперы и балета было построено в 1961 году и с тех пор капитально не ремонтировалось, износ конструкций сегодня достигает критических 60%. Предметно о реконструкции заговорили в 2016 году. Тогда на архитектурном форуме «Зодчество VRN» обсуждались эскизы трех проектов, а сами работы оценивались в сумму от 2 млрд руб. В августе 2018-го руководитель областного департамента строительной политики Олег Гречишников сообщал, что в 2019 году может быть разработана проектно-сметная документация, а заявка на федеральное финансирование будет направлена в 2020-м.

Бывший худрук театра оперы и балета Андрей Огиевский напомнил, что необходимо решать вопрос с размещением труппы. «Бездомная труппа рискует потерять до 50% своего состава. Это общемировой опыт, когда артисты, оставшиеся без работы или находящиеся в длительном отпуске, расходятся по другим труппам», — пояснил господин Огиевский. Этот вопрос поднимался на совещании у губернатора, а наиболее вероятным вариантом для временного размещения труппы назывался Воронежский концертный зал. Александр Гусев поручил проанализировать, как необходимо изменить инфраструктуру ВКЗ, чтобы он подошел для оперных и балетных постановок.

Худрук Камерного театра Михаил Бычков уверен, что городу нужен «не просто памятник, а функциональный объект, где постановки будут дарить зрителю эмоции и впечатления». «Нам представили концепцию классически выверенного здания с сохранением исторического облика», — пояснил господин Бычков. По его мнению, концепция Сергея Куцевалова показывает, что можно так реконструировать здание, что оно будет обладать современными сценическими возможностями для успешной работы труппы. «Но это — концепция. Еще предстоит детальная разработка внутреннего пространства театра, необходимо устроить так, чтобы труппе было удобно работать, чтобы костюмы, декорации и многое другое хранились и поставлялись в соответствии с современными технологиями театрального процесса, чтобы было комфортно зрителям», — добавил Михаил Бычков.

По его мнению, в своей работе проектировщики должны тесно взаимодействовать с театральными специалистами. «Сейчас в этой работе принимает участие Олег Мельников, думаю, к его мнению тоже будут прислушиваться» — резюмировал режиссер.

Эксперт по акустике концертных залов, президент Acoustic Group Анатолий Лившиц считает, что увеличение вместимости на 200-300 мест при определенных действиях не ухудшит акустику: «Дополнительные места стоит делать за счет увеличения количества ярусов балконов, чем их больше, тем лучше акустика. Так, в лучших оперных театрах мира в Буэнос-Айресе и Неаполе, имеющих в целом сходную планировку зала, соответственно семь и шесть ярусов балконов. Кроме того, необходимо изменить форму потолка и убрать ложи, чтобы находящиеся рядом со сценой стены были плоскими. Наконец, надо грамотно подобрать кресла, они должны быть достаточно жесткими, так как мягкие сиденья приглушают звук».

Александр Прытков