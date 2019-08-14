Владимир Путин сверит часы с Эмманюэлем Макроном

На следующей неделе президент РФ Владимир Путин побывает с однодневным рабочим визитом во Франции, где встретится со своим коллегой Эмманюэлем Макроном.

Как сообщил во вторник пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, 19 августа лидеры двух государств обсудят российско-французский диалог, а также «международные проблемы»: ситуацию на Украине и «перспективы продолжения работы в нормандском формате». «Путин и Макрон традиционно используют свои встречи для детального обмена мнениями и сверки часов по международным делам»,— пояснил господин Песков.

Эмманюэль Макрон примет коллегу в своей летней резиденции — форте Брегансон на юге Франции, между Ниццей и Марселем. Президент уехал туда вместе с супругой Брижит Макрон еще в конце июля, но, как отмечают французские СМИ, на фоне вяло продолжающихся протестов «желтых жилетов» полноценный отпуск мог бы ударить по его рейтингу. Так что, по данным газеты Le Parisien, господин Макрон отдыхает всего пару часов в день, посвящая это время в основном спорту (плаванию, боксу, теннису, пробежкам и велопрогулкам), а остальное время работает.

Как отметил во вторник в беседе с журналистами французский дипломатический источник, «откровенные и доверительные» переговоры с Владимиром Путиным пройдут накануне саммита G7, который состоится 24–26 августа в Биаррице, на юго-западе Франции. Дипломат напомнил, что «семерка» — это «клуб демократических стран», в кругу которых обсуждаются в том числе чувствительные политические кризисы, как в Сирии, Ливии и на Украине. «Все эти вопросы будут затронуты и накануне в Брегансоне»,— пояснил он, добавив, что о возвращении России в G8 говорить пока рано: этот формат расширился, когда «Россия шла по пути либерализации» и стремилась к интеграции с Западом, и вновь сузился после «аннексии Крыма и ситуации на Украине», где обстановка остается неурегулированной. Несмотря на это, представитель Парижа напомнил о работе Франции по двум направлениям: поддержание диалога с Россией и активизация усилий по урегулированию ситуации на Украине. Впрочем, конкретных результатов от ближайшей встречи не ожидается. «Если бы проводили только те встречи, которые приведут к определенным результатам, их осталось бы совсем немного»,— пошутил собеседник журналистов.

Галина Дудина