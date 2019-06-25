Премьеры вспомнили про «два плюс два»

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев посетил в понедельник французский Гавр для переговоров с главой правительства Франции Эдуаром Филиппом. Это первая встреча премьеров после замораживания межправительственного взаимодействия в 2014 году. Итогами закрытых переговоров главы правительств поделились на совместной пресс-конференции. По словам Дмитрия Медведева, приостановка взаимодействия была «ошибкой», французская сторона готова сделать первый шаг навстречу: господин Филипп анонсировал возобновление в сентябре формата сотрудничества «два плюс два».

Выбор портового города Гавр в Нормандии для первой встречи Дмитрия Медведева и Эдуара Филиппа был неслучайным: премьер-министр Франции начинал здесь политическую карьеру и занимал пост мэра. К тому же Гавр — побратим родного города Дмитрия Медведева Санкт-Петербурга. Насыщенная культурная программа визита была призвана расположить глав правительств к менее формальному общению — контакты между Россией и Францией на этом уровне были заморожены по инициативе Парижа в 2014 году из-за присоединения РФ Крыма. В частности, российско-французская межправительственная комиссия последний раз заседала в Москве в ноябре 2013 года. С назначенным в 2017 году Эдуаром Филиппом Дмитрий Медведев до этого общался лишь по телефону, в последние годы взаимодействие между Москвой и Парижем осуществляется на президентском уровне (за прошлый год Владимир Путин и Эмманюэль Макрон встречались пять раз).

Как отмечала в своем коммюнике французская сторона, встреча Дмитрия Медведева и Эдуара Филиппа должна стать «возможностью для продолжения диалога на уровне глав правительств два года спустя после того, как Владимир Путин был принят в Версале президентом республики».

В Москве на эти переговоры также возлагают ряд надежд и уже выразили готовность принять Эдуара Филиппа с ответным визитом (как уточнил Дмитрий Медведев — в Санкт-Петербурге).

На совместной пресс-конференции премьер-министры подчеркнули, что сотрудничество РФ и Франции, несмотря на введенные ограничения, не прекращалось, но, добавил Эдуар Филипп, «законодательные рамки, которые были поставлены Евросоюзом, остаются в действии». Дмитрий Медведев же назвал решения о приостановке некоторых форматов взаимодействия «ошибкой», напомнив, что даже во времена СССР «при самых жестких расхождениях в позициях… никогда не блокировались форматы». Восстановление общения на уровне межправкомиссии России и Франции, подчеркнул он, зависит от Парижа. Первый шаг к потеплению отношений Франция в понедельник анонсировала: сотрудничество в формате «два плюс два» (между министрами обороны и главами МИДов) возобновится в сентябре.

По словам Эдуара Филиппа, цель переговоров — придать импульс, в частности, двусторонним экономическим отношениям.

«Санкции — это не постоянный режим, это этап, который может быть отменен в любой момент. Мы должны использовать любую возможность для того, чтобы диверсифицировать наши отношения»,— заявил господин Филипп, предложив участие Франции в реализации российских нацпроектов.

Как отмечается в материалах правительства РФ, товарооборот между Россией и Францией и в условиях санкций растет в течение последних четырех лет. По итогам 2018 года он составил $17,2 млрд, увеличившись на 11,2%, но рост, судя по статистике, обеспечен российским экспортом (рост на 31,1%, до $7,6 млрд). Со стороны Франции, напротив, наблюдается снижение, хоть и небольшое: сокращение составило 0,7% (до $9,6 млрд). Впрочем, в первые три месяца 2019 года наблюдается «иная динамика» — и встреча премьеров «должна дать толчок к тому, чтобы ее улучшить», добавил Дмитрий Медведев, пояснив, что «у французских предпринимателей растет интерес к работе на российском рынке». Отметим, Франция занимает седьмое место по объему инвестиций в экономику РФ, объем прямых накопленных французских инвестиций составляет $18,3 млрд.

Евгения Крючкова, Гавр