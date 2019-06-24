ВЦИОМ: почти половина россиян против четырехдневной рабочей недели

Почти половина россиян (48%) не поддерживают идею по сокращению рабочей недели до четырех дней, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на данные опроса ВЦИОМа. Положительно к ней отнеслось 29% опрошенных, 17% заявили, что им все равно, а 6% затруднились ответить. О возможном переходе на четырехдневную рабочую неделю в будущем сообщил премьер-министр Дмитрий Медведев, выступая на Международной конференции труда в Женеве. По его мнению, технологический процесс приводит к сокращению не только рабочих мест, но и рабочего времени.

«Страхи в основном связаны с вероятным сокращением получаемого дохода, что критично прежде всего для самых бедных и уязвимых слоев населения — пенсионеров и селян»,— считает гендиректор ВЦИОМа Валерий Федоров. 43% опрошенных отрицательные стороны сокращения рабочей недели связывают со снижением заработной платы и общего уровня жизни, еще 14% — с процветанием различных социальных болезней, таких как алкоголизм и наркомания.

Среди преимуществ возможной четырехдневки 22% увидели улучшение здоровья, увеличение продолжительности жизни и возможность нормально отдохнуть. 17% назвали возможность больше времени проводить с семьей и детьми.

О том, какие предпосылки для сокращения рабочей недели увидел премьер, читайте в материале “Ъ”.