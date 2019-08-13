Митинги и фестивали делят аудиторию

Оппозиции отказали в проведении шествия 17 августа в поддержку незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму. В пояснении мэрии говорится, что организаторы нарушили сроки подачи документов. Предполагалось, что несогласные пройдут в субботу по бульварам столицы. При этом на днях стало известно, что на эту же дату в Парке Горького назначен очередной фестиваль. Правда, руководство парка до сих пор не сообщает деталей. В последнее время городские праздники все чаще проходят параллельно с акциями протеста. С чем это связано? И могут ли фестивали отвлечь москвичей от митингов? Разбирался Александр Рассохин.

Заявление на протестное шествие организаторы направили в прошлый четверг. На следующий день Парк Горького объявил об очередном фестивале — на этот раз в честь своего дня рождения. Ожидается участие «ведущих российских звезд», а вишенкой на торте станет выступление лидера некой известной отечественной рок-группы. “Ъ FM” попросил пресс-службу парка уточнить, о ком идет речь. Но там пока отказались называть имена.

Организаторы протестной акции в субботу об очередном фестивале не слышали. Их об этом не предупреждали, рассказала “Ъ FM” одна из заявителей, муниципальный депутат Елена Филина. Хотя она и не удивлена: власти явно пытаются перетянуть людей с митингов на городские праздники. «Митинг коммунистов. Собирается какой-то марш в поддержку сестер Хачатурян. Город кипит, так что им только и остается, что фестивали забабахивать. Понятно же совершенно. Мы предлагаем людям выйти, обсудить разумные повестки, а здесь очередные дни рождения. Это их способ, чтобы там было вкусно, весело, чтобы все забыли о том, что вообще происходит»,— считает Филина.

3 августа, пока ОМОН задерживал протестующих на Бульварном кольце, в Парке Горького проходил фестиваль «Шашлык Live». В минувшие выходные, когда на проспекте Сахарова, по разной информации, собралось от 20 до 60 тыс. человек, в парке вновь звучала музыка, на этот раз в рамках фестиваля Meat&Beat. И вот очередная неделя, очередные протесты, очередной праздник, о котором, правда, объявляют в последний момент. Впрочем, организовать фестиваль за считанные дни — не проблема, подчеркивает продюсер концертных программ Motley Concerts Стас Зализняк: «Под эгидой города все согласования будут происходить в ускоренном режиме. Что касается исполнителей, есть профессиональные люди, которые на пару дней могут охватить весь рынок, обзвонить. Никакой сложности нет в том, чтобы их найти. Все подрядчики, которые работают с городскими мероприятиями, известные, делают это неоднократно».

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Конечно, возможно, это просто совпадение. Ведь Парк Горького и правда в августе празднует свой день рождения. Но почему об этом не объявлялось заранее? И почему имена артистов до сих пор держатся в тайне? Обычно программы таких мероприятий широко известны, замечает президент концертного агентства TCI Эдуард Ратников. Из-за всей секретности трудно говорить и о конкретных затратах на фестиваль. Речь может идти как о нескольких миллионах рублей, так и о десятках, отмечает Ратников: «Это непривычная ситуация. Я не понимаю, честно говоря, о чем идет речь, о каких именах, поэтому измерить количество миллионов рублей мне сложно. Когда участвуют бюджетные деньги, “пилится” и “откатывается” до 80% от сметы».

Главный вопрос: насколько эффективны фестивали в борьбе с митингами? Перетягивают ли они часть аудитории протестов? Политтехнолог Марина Литвинович сомневается в этом, и отмечает одну любопытную деталь: раньше власти использовали другие, более топорные инструменты против несогласных. «Обычно в ответ на различные протестные митинги власти проводили свои митинги, собирали бюджетников, различных подневольных людей, чтобы показать, что есть другая точка зрения.

Впервые, по-моему, за много лет в ответ на протестные митинги не проходит никаких акций. Некоторый показатель того, что абсолютно иная сейчас ситуация.

И гасить ее, как власти привыкли, теми же способами не получится»,— заключает Литвинович.

Сейчас организаторы протестного шествия после отказа мэрии его согласовать думают над другим форматом акции в субботу. Тем временем пользователи соцсетей выдвигают альтернативные предложения — например, провести акцию в Парке Горького.

Ожидается, что фестиваль в честь дня рождения парка начнется в субботу в 12 часов.