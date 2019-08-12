«Ростов» обыграл «Крылья Советов» в матче РПЛ

Футбольный клуб «Ростов» выиграл у «Крыльев Советов» в последнем матче пятого тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча в Ростове-на-Дону завершилась со счетом 1:0 (Шомуродов, 33).

Теперь «Ростов» поднялся на второе место в турнирной таблице РПЛ (11 очков), а «Крылья Советов» заняли 14-е (3 очка).

«Крылья Советов» встретятся с «Уралом» в Екатеринбурге 17 августа, а 18 августа «Ростов» сыграет на выезде с «Уфой».

Об итогах предыдущего, четвертого тура читайте в материале “Ъ FM” «Игроки ЦСКА забили невероятный по красоте гол».

Подробнее о матче «Ростов»—«Крылья Советов» читайте в публикации “Ъ”.