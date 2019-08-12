«Ростов» — на втором

В заключительном матче пятого тура российского футбольного первенства «Ростов» на своем поле обыграл «Крылья Советов» — 1:0. Эта победа позволила ростовчанам, которые пока не потерпели ни одного поражения, выйти на второе место. От лидирующего «Зенита» они отстают на два очка.

Сегодняшние «Крылья Советов» — это классический сплав богатого опыта и уже не первой молодости. Причем с акцентом на опыт. В воротах — Сергей Рыжиков, ему через месяц с небольшим стукнет 39. На правом фланге обороны — почти 37-летний Александр Анюков, не пожелавший завершать свою карьеру в «Зените», хотя о ее финише даже было объявлено. В центре поля — 35-летний Александр Гацкан. Тот самый бывший капитан «Ростова», который теперь приехал к нему в гости.

Молодость Самары на этот раз была представлена в стартовом составе 22-летним Александром Соболевым, забивавшим в первых четырех турах в среднем по одному голу, центральным защитником Никитой Черновым, который старше на год и недавно перешел из ЦСКА, а также арендованным в «Спартаке» Артемом Тимофеевым. Он в свои 25 лет пока тоже ходит в подающих надежды. 23-летний нападающий Артем Зиньковский после перерыва вышел на замену.

С такой компанией черногорец Миодраг Божович, единственный главный тренер из дальнего зарубежья, работающий в РПЛ, видимо, мечтает претендовать на место в Лиге Европы. Однако пока не получается. Поражение от «Ростова» стало для самарцев уже четвертым подряд после довольно эффектной победы, одержанной в первом туре над ЦСКА.

А вот «Ростов» Валерия Карпина хорош. Не пригодившиеся «Спартаку» Роман Еременко и Ивелин Попов, уже почти старожил клуба Алексей Ионов, проводящий на донских берегах третий сезон, и, конечно, узбекский форвард Эльдор Шомуродов при поддержке своих партнеров способны создавать в атаке очень веселый креатив. Ярчайшим тому доказательством стал гол, забитый в середине первого тайма. На 33-й минуте ростовчане разыграли шедевральную многоходовку в одно касание, и Шомуродов мыском несильно, но очень точно переправил мяч в самый нижний угол ворот «Крыльев Советов», куда Рыжиков с его 192 см роста допрыгнуть никак не мог.

Концовки таймов получились разными. До перерыва хозяева имели несколько шансов удвоить свое преимущество, а перед финальным свистком гости могли отыграться. Был, например, опасный штрафной, который не очень точным ударом головой завершал оставшийся в одиночестве Никита Чернов. А уже в компенсированное время лишь длинные руки вратаря Сергея Песьякова спасли «Ростов» после штрафного удара, исполненного левой ногой Дмитрия Комбарова. В итоге — 1:0, и «Ростов» с шестого места поднимается сразу на второе. У «Зенита» после пяти туров 13 очков, у «Ростова» — 11, у ЦСКА, «Краснодара», «Арсенала» и «Локомотива» — по 10. В следующие выходные петербуржцам дома играть с «Ахматом», а ростовчанам — на выезде с «Уфой».

Евгений Федяков