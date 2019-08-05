«Игроки ЦСКА забили невероятный по красоте гол»

5 августа четвертый тур чемпионата России по футболу завершится встречей «Ахмат»—«Оренбург». 4 августа были сыграны три матча. «Арсенал» обыграл «Тамбов» 1:0. ЦСКА с таким же счетом одолел в Казани «Рубин», а клуб «Сочи» сыграл вничью с «Уфой» 0:0. Итоги четвертого тура подвел спортивный обозреватель “Ъ FM” Владимир Осипов.

Четвертый тур еще раз доказал, что яркая вывеска в нашем чемпионате не гарантирует болельщикам классный футбол. Матчи «Зенит»—«Краснодар» и «Спартак»—«Динамо» называли центральными, а в итоге смотреть обе игры было скучно. Но «Зенит» с «Краснодаром» хоть по мячу друг другу забили, а «Спартак» и «Динамо» вообще сыграли 0:0. Немного возбудило прессу столкновение фанатов с ОМОНом в Санкт-Петербурге, но МВД серьезных нарушений там не увидело, хотя, по сообщениям СМИ, один сотрудник органов пострадал, а к административной ответственности были привлечены 17 человек. Красивым же футболом любовались те, кто выбрал для просмотра другие матчи. Например, в Казани игроки ЦСКА Марио Фернандес и Федор Чалов забили в ворота «Рубина» невероятный по красоте гол, который восхитил болельщиков и, конечно, комментаторов: «Легко обыграл Давиташвили Фернандес, вот она joga bonito, удар по воротам, гол! Федор Чалов, 1:0 — ЦСКА впереди. Какой же классный гол мы только что увидели, Марио Фернандес только что подарил нам “маленькую Бразилию”. Это было блестяще, спасибо, Марио, это настоящее удовольствие, это и есть футбол».

Такие мячи вкупе с визитами в Россию известных футболистов позволяют специалистам давать нашему футбольному чемпионату лестные оценки. Например, футбольный эксперт Константин Клещев поставил Российскую премьер-лигу на высокое место в мировой футбольной иерархии: «РПЛ — шестой по силам чемпионат. Вы посмотрите, кто приехал — игрок сборной Голландии Малком Вилена. В этом году многие ушли, но я всегда говорил, что РПЛ — сильный чемпионат».

Спорить с этим сложно, и посещаемость многих матчей говорит сама за себя. На тот же матч «Спартак»—«Динамо» пришло почти 35 тыс. болельщиков, а «Зенит»—«Краснодар» собрал 54 тыс. человек. Но все же далеко не везде на футбол ходят так активно, тот же «Тамбов» проводит домашние матчи в Саранске из-за того, что своего стадиона достойного уровня у команды нет. Поэтому хорошая явка здесь далеко не на все матчи. Встречу «Тамбов»—«Арсенал» посетило чуть более 4 тыс. человек. Впрочем, наличие шикарного стадиона — не гарантия аншлага и удобства, тот же «Рубин» проводит сейчас домашние матчи на старой арене, новый комплекс отдали под проведение чемпионата мира по рабочим профессиям. Так что на «Казань Арене» в августе будут соревноваться парикмахеры, пекари и так далее. Надо же как-то отбивать содержание грандиозного сооружения. А футбольные болельщики ждут других состязаний — уже на этой неделе «Краснодар» и «Спартак» начнут свой путь в еврокубках.

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7 августа в квалификации «Лиги чемпионов» сыграют «Краснодар» и «Порту». 8 августа на той же стадии Лиги Европы «Спартак» встретится со швейцарским клубом «Тун».