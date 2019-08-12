Внеочередной совет Госдумы о вмешательстве в выборы пройдет 19 августа

Совет Госдумы соберется на внеочередное заседание для обсуждения возможного вмешательства иностранных государств в московские выборы 19 августа, сообщил глава нижней палаты парламента Вячеслав Володин. «Принято решение провести 19 августа в 12:00 внеочередное заседание Совета Государственной думы, на котором мы обсудим этот вопрос»,— сказал господин Володин (цитата по «Интерфаксу»).

Он заявил, что поручил председателю комитета по безопасности и противодействию коррупции Василию Пискареву проанализировать все факты и рассказать о них на совете. Господин Володин также провел встречу с главой этого думского комитета, во время которой ему рассказали о подготовленных запросах в МИД, правоохранительные органы и Роскомнадзор.

Ранее комиссия Совета федерации по защите госсуверенитета сообщила, что планирует пригласить на свое заседание в сентябре послов тех стран (США, Германии и Франции), действия которых, по ее мнению, можно расценить как вмешательство в выборы в России. Заместитель председателя комитета Совета федерации по международным делам Андрей Климов также заявил, что люди, пришедшие на акцию протеста 10 августа, получали на свои гаджеты информацию из источников, на которые никогда не подписывались. Речь идет о puch-уведомлениях.

Напомним, официальный представитель российского МИДа Мария Захарова обвинила США, Францию и Германию во вмешательстве во внутренние дела России из-за публикаций дипломатических ведомств и ряда СМИ этих стран, которые касались несанкционированной акции 3 августа в Москве.

Претензии к Германии появились из-за Twitter Deutsche Welle, где были опубликованы два анонса мероприятия. В Twitter-аккаунте управления по консульским вопросам Госдепартамента США также появилось сообщение о несанкционированной акции в Москве 3 августа. Оно было составлено на английском языке и содержало призыв к читающим его и находящимся в РФ американцам «избегать маршрута протестов». К посту также прикреплялось изображение маршрута.

Подробнее — в публикации “Ъ” «Протесты включены в повестку сверхдержав».