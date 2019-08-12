ФНС: средний чек в магазинах в июле вырос на 1,1%

В июле россияне в среднем за один поход в магазин тратили 424,54 руб., сообщила Федеральная налоговая служба (ФНС). «Это на 4,46 руб., или на 1,1%, больше, чем в июне»,— отметили в ведомстве (цитата по «РИА Новости»).

Самый высокий средний чек был зафиксирован на Дальнем Востоке — 543,65 руб. Однако он вырос на 0,9%, что стало самым низким показателем. Больше всего средний чек, напротив, вырос в Южном федеральном округе — на 2,7% (с 403,27 до 413,97 руб.).

Ранее холдинг «Ромир» сообщил, что средний чек в магазинах упал до минимума за год. Согласно исследованию, за месяц он упал на 1,8%. Больше всего сумма покупки снизилась на северо-западе — на 3,2%, до 598 руб.

Подробнее — в материале “Ъ FM” «Россияне урезали средний чек до годового минимума».