Россияне урезали средний чек до годового минимума

Средний чек в магазинах упал до годового минимума, показало исследование холдинга «Ромир». В июле россияне тратили за один поход в среднем 546 руб., что на 2% меньше, чем месяцем ранее. Средний чек ниже этой суммы был зафиксирован только в августе 2018-го. Между тем, по данным ФНС, в июле россияне в среднем за один поход в магазин тратили 424,54 руб. Это на 1,1%, больше, чем в июне, отметили в службе.

Падение среднего чека можно объяснить и ростом популярности магазинов у дома, отметила директор по развитию бизнеса холдинга «Ромир» Инна Караева: «Июльские данные, в первую очередь, говорят о том, что происходит перераспределение с точки зрения форматов. Ни для кого не секрет, что сейчас активно повсеместно развивается история, связанная с магазинами у дома, в том числе и за счет открытия новых торговых точек. Новые сети влияют и на то, что формат гипермаркета теряет своего покупателя, из-за чего меняется структура среднего чека россиян. То есть если ранее он был чуть больше, но покупатели ходили в торговые точки чуть реже, то сейчас увеличивается частота походов в магазины, которые находятся рядом с домом, а размер среднего чека сокращается.

Эти изменения не говорят о том, что покупатели экономят и перестают покупать какие-либо группы товаров.

Усилия крупных ритейлеров будут играть на увеличение среднего чека, но он будет не существенно изменяться. Тем не менее, рост этого показателя все-таки мы прогнозируем».

При этом в конце июля в России зафиксировали продовольственную дефляцию — цены на товары, продукты и услуги снизились на 0,1% впервые за два года. По прогнозу Минэкономразвития, дефляция сохранится и в августе.

Между тем, в перспективе средний чек не будет расти, потому что люди все чаще начинают экономить, полагает начальник отдела инвестидей компании «БКС Брокер» Нарек Авакян: «В дальнейшем этот показатель может увеличиться, но очень умеренно, то есть он не будет поспевать за ростом цен. Скорее всего, доходы населения продолжат падать, люди продолжат затягивать пояса и экономить на чем только можно. Вместе с тем, доля продовольствия в общем потреблении, вероятно, возрастет.

Но не думаю, что какой-то огромный рост среднего чека произойдет, потому что у людей просто нет денег.

В ближайшие годы ничего хорошего не ожидается ни в плане экономики, ни в плане доходов населения».

По данным холдинга «Ромир», в Москве средний чек в июле оценивался в 707 руб. По сравнению с июнем он вырос, но незначительно, на 0,1%.

Елена Иванова