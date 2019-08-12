Средний чек в магазинах упал до минимума

За один поход в магазин в июле россияне в среднем тратили 546 руб., по сравнению с июнем чек уменьшился на 1,8% или на 10 руб., передает «РИА Новости» со ссылкой на исследование холдинга «Ромир».

Наиболее резко сумма единовременной покупки снизилась на Северо-Западе — на 3,2%, до 598 руб. На Урале и в Сибири средние чеки уменьшились на 3,1%, до 559 руб. и до 462 руб. соответственно. В Приволжском округе средняя сумма покупки составила 496 руб. (-2,3%).

«За счет удешевления овощей и фруктов и размер среднего чека пошел на спад. Также внесли свой вклад и урожаи с собственных приусадебных хозяйств»,— комментирует ситуацию президент «Ромира» Андрей Милехин.

По сравнению с июлем 2018-го чек вырос на 3,6%.

Средний чек жителя России за один поход в магазин в июне увеличился на 3 руб., или на 0,5%, и составил 556 руб. По сравнению с июнем прошлого года показатель вырос на 2,4%.

В исследовании проанализированы данные о 40 тыс. россиян и 15 тыс. домохозяйств. Информация была собрана в в 220 городах страны с населением более 10 тыс. человек.

О том, как бизнес пытается привлекать покупателей, читайте в публикации “Ъ” «Средний чек россиян теряет в весе».