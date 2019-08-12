Соболь оштрафовали еще на 300 тысяч рублей

Троицкий суд Москвы оштрафовал незарегистрированного кандидата в депутаты Мосгордумы Любовь Соболь на 300 тыс. руб., сообщила пресс-секретарь суда Ксения Алексеева. «Суд признал ее виновной в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью 8 статьи 20.2 КоАП»,— сказала госпожа Алексеева (цитата по «РИА Новости»).

Протокол по статье ч. 8 ст. 20.2 КоАП (повторное нарушение правил проведения массовых мероприятий) был составлен после несанкционированной акции 3 августа. Документ был вручен перед началом акции протеста 10 августа во время обыска в Центре сбора подписей на Рождественском бульваре.

Ранее Щербинский суд оштрафовал госпожу Соболь по аналогичной статье на 300 тыс. руб. из-за митинга на Трубной площади 15 июля.

10 августа прошел разрешенный властями митинг в поддержку независимых кандидатов в Мосгордуму, которым отказали в регистрации. На нем также звучали призывы освободить фигурантов уголовного дела о массовых беспорядках, которое возбудили после несанкционированного митинга 27 июля. По данным «Белого счетчика», на акцию пришли 50 тыс. человек. После санкционированной части митинга прошла «мирная прогулка», на которой задержали более 200 человек. Следующая акция запланирована на 17 августа.

Причиной протестов стало то, что многим оппозиционным кандидатам, в числе которых Любовь Соболь, Дмитрий Гудков, Илья Яшин и другие, отказали в регистрации на выборы в Мосгордуму. Они считают, что результаты проверки их подписей были сфальсифицированы, чтобы не допустить их к участию в выборах. Они подали жалобы в Мосгоризбирком, а затем в ЦИК, но получили отказы.

О том, как прошла акция 10 августа, читайте в материале “Ъ” «Дело не в Мосгордуме даже».