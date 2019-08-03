Соболь оштрафована на 300 тысяч рублей

Щербинский суд Москвы признал незарегистрированного кандидата в депутаты Мосгордумы Любовь Соболь виновной в совершении повторного правонарушения. «Соболь назначено административное наказание в виде штрафа в размере 300 тыс. руб.»,— сообщила «Интерфаксу» пресс-секретарь суда Светлана Ехтанигова.

Госпожа Соболь признана виновной по ч. 8 ст. 20.2 КоАП РФ.

Сегодня, 3 августа, она была задержана в столице. Любовь Соболь вышла из Центра сбора подписей на Рождественском бульваре и хотела пойти в сторону Бульварного кольца. Как сообщает телеканал «Дождь», несколько сотрудников полиции вытащили госпожу Соболь из такси и отвели в служебный автомобиль.

В Москве прошла очередная акция в поддержку незарегистрированных кандидатов в депутаты Мосгордуму. По данным «ОВД-Инфо» после 21:00, число задержанных на ней выросло до 828 человек.

Мосгоризбирком отказал в регистрации на выборы в Мосгордуму 57 кандидатам-самовыдвиженцам.

“Ъ” ведет онлайн-трансляцию несогласованной акции.