Telegram позволит контролировать активность пользователей в чатах

Мессенджер Telegram представил ряд новых функций, которые позволят управлять количеством уведомлений и звуковых сигналов, создаваемых мобильным приложением.

Во-первых, теперь пользователь сможет отправить сообщение без звукового сигнала. Оно все равно появится на телефоне получателя, но в бесшумном режиме. Во-вторых, теперь администраторы групп смогут указывать, через какое количество времени тот или иной пользователь сможет отправлять сообщения: 30 сек., 1 мин., 5 мин., 15 мин., 30 мин., 1 час. Эта функция получила название Slow Mode.

В Telegram заявили, что Slow Mode поможет сделать беседы в группах «более упорядоченными» и повысит «ценность каждого отдельного сообщения». Мессенджер посоветовал администраторам сохранять Slow Mode постоянно либо включать по необходимости, например в часы пик, когда в группе одновременно общается множество участников.

Евгений Федуненко