Средний чек россиян теряет в весе

Средний чек россиян снизился до минимального значения с начала года. По итогам мая он составил 553 руб., то есть на 4 руб. меньше, чем в апреле, подсчитал исследовательский холдинг «Ромир». В Москве и в Петербурге средний чек составил 719 и 699 руб. соответственно. В «Ромире» считают, что чек снизился из-за майских праздников, россияне подготовились к ним заранее и в эти дни почти не ходили в магазины.

Доходы россиян не растут, и падающий средний чек эту ситуацию хорошо иллюстрирует, отмечает доктор экономических наук Сергей Смирнов: «Первый блок проблем составляют финансовые ограничивая: доходы населения растут в пределах статистической погрешности. Второй блок — психологический. Та финансовая грамотность, о которой говорили еще в 90-е годы, в нулевые, дала определенные плоды — население стало тщательнее оценивать риски, перестало увеличивать кредитную нагрузку на семью, залезать в большие долговые ямы и потом пытаться с трудом выбраться из них».

Магазины пытаются привлечь покупателей с помощью промоакций и персональных предложений, считает председатель правления Ассоциации экспертов рынка ритейла Андрей Карпов: «Бизнес пытается создать условия, чтобы потребитель оставлял больше денег в магазине. Другое дело, что это не работает, поэтому сейчас торговые организации придумывают какие-то персональные подходы.

Но пока настроить индивидуальные предложения так, чтобы они действительно были сформированы исходя из потребностей самого покупателя, никому не удается.

Самая главная проблема состоит в том, что у потребителя нет лишних денег. Соответственно, достаточно сложно стимулировать покупательную способность. Поэтому нельзя сказать, что магазины довольствуются этой ситуацией, но они все равно пытаются создать условия, чтобы потребитель пришел именно к ним и потратил свои деньги».

Чтобы сохранить уровень продаж, бизнес переориентируется на новые форматы торговли и начинает в целом равняться на низкий ценовой сегмент, говорит аналитик компании X5 Service Group Игорь Грасс: «Заявки на товары низкого ценового сегмента идут поставщикам адресно — это самый главный показатель. Стратегия ритейлеров такова, что нужно купить дешевле, чтобы продать дешевле, иначе работать будет невыгодно. Сейчас магазины переходят на новый формат — без продавцов. Кроме того, бизнес пытается удешевить товар, максимально нетрудозатратно уменьшить себестоимость и стимулировать спрос».

Накануне компания Ipsos Comcon предоставила исследование, где рассказала, что больше половины россиян покупают товары только по акциям. В сравнении с 2016 годом их число выросло на 10%.

Ольга Сергиенко, Глеб Силко