Пятое поколение попало в эфир

Вещание российских каналов цифрового ТВ в диапазоне 694–790 МГц помешает запуску на этих частотах 5G в Польше, предупредило министерство цифровизации этой страны. Страны ЕС планируют использовать этот ресурс для мобильной связи уже с 2020 года. В России аналогичный вопрос планируется рассмотреть в 2019 году, пока же попытки других стран нарушить его работу могут быть обжалованы в Международном союзе электросвязи (МСЭ).

В приграничных с Россией районах Польши и других стран могут возникнуть проблемы с запуском 5G на частотах 694–790 МГц, следует из материалов министерства цифровизации Польши. Соглашение о переводе российского телевещания в другой диапазон пока не подписано, уточняет ведомство. Страны ЕС должны освободить полосу 694–790 МГц для мобильной связи до 30 июня 2020 года, в отдельных случаях — до 30 июня 2022 года, отмечает онлайн-издание Satkurier.

Высвобождение частот 694–790 МГц для 5G — один из предпочтительных вариантов и в России, но пока решения о прекращении вещания цифрового ТВ в этом диапазоне нет, следует из проекта концепции развития 5G в России. Сейчас российские телеканалы в Калининградской области не используют полосы 694–790 МГц, но, например, в Пскове и Невельском районе Псковской области, расположенных у границы с Эстонией и Латвией, на них вещает пакет каналов второго мультиплекса, следует из данных Российской телерадиовещательной сети (РТРС).

Госкомиссия по радиочастотам планирует в 2019 году рассмотреть вопрос использования этих частот для 5G в России, по результатам рассмотрения возможно решение о высвобождении ресурса, сообщил “Ъ” врио гендиректора Главного радиочастотного центра Дмитрий Локтаев. По его словам, сроки отключения и перевода трансляций ТВ в России в другие диапазоны зависят от технической возможности и согласия вещателей. В то же время запуск 5G в Польше и других странах на 694–790 МГц должен учитывать необходимость защиты телевещания в РФ, напомнил Дмитрий Локтаев.

Сейчас в приграничной зоне совместного влияния российских и иностранных средств связи друг на друга нет, отмечает первый заместитель гендиректора по управлению, эксплуатации и развитию сети РТРС Виктор Пинчук. Вопросы работы средств связи в пограничных районах координирует МСЭ, напомнил он. «По плану "Женева-06" использование этого ресурса определено за цифровым ТВ. Поэтому если мы будем работать и создавать помехи тем, кто на этих частотах развивает 5G или другие технологии, то это их проблемы. Если нам кто-то начнет создавать помехи, мы имеем право подать жалобу через МСЭ и та сторона должна будет проблему закрыть — радиотехническое средство должно быть выключено»,— предупредил Виктор Пинчук.

Частоты 694–790 МГц интересуют лишь некоторых из крупных операторов. «Мы рассматриваем данный диапазон как перспективный для IoT/M2M-кейсов в сетях 5G. Однако требуется решение вопроса с его высвобождением и гармонизацией на уровне регулятора»,— сообщила представитель «Вымпелкома». «Мы с удовольствием рассмотрим эти частоты как ресурс для 5G, но на практике они недоступны»,— отмечают в «МегаФоне». Пока вендоры ориентированы в первую очередь на производство оборудования для диапазона 3,4–3,8 ГГц, когда начнут производить оборудование для 694–790 МГц, пока неизвестно, говорят в Tele2. В МТС сообщили, что оператор не использует эти частоты и они не являются приоритетными в обсуждении развития 5G.

Этот диапазон может задействоваться для 5G, но «у нас сильное ТВ-лобби, которое не хочет его отдавать», утверждает собеседник “Ъ” в отрасли связи. По его словам, привлекательность диапазона 700 МГц возрастает в связи с тем, что военные не хотят отдавать диапазон 3,4–3,8 ГГц. Потенциальную стоимость расчистки частот 694–790 МГц можно оценить в сотни миллионов рублей, полагает гендиректор Telecom Daily Денис Кусков. Вряд ли стоит ожидать конверсию под 5G в этом диапазоне в ближайшем будущем, основной интерес представляет диапазон 3 ГГц, скорее всего, работа будет сосредоточена на нем, считает гендиректор «ТМТ Консалтинг» Константин Анкилов.

Владислав Новый