К «Джоконде» попросили не занимать

В ожидании юбилейной выставки в Лувре к 500-летию со дня смерти Леонардо да Винчи крупнейший музей Франции заявил, что очередей в музей больше не будет. К концу года продажа билетов перейдет в интернет, посетить Лувр можно будет только по предварительному заказу. На такую же систему планируют перейти и другие парижские музеи. Рассказывает корреспондент “Ъ” во Франции Алексей Тарханов.

Главным событием Лувра этого и будущего годов называют выставку к 500-летию со дня смерти Леонардо да Винчи, которая пройдет с 24 октября 2019 года по 24 февраля 2020 года. Желающим попасть в эти дни в залы музея советуют подготовиться заранее. Дирекция объявила, что ни один билет больше не поступит в свободную продажу в кассы. Чтобы войти в Лувр, понадобится предварительный заказ на сайте музея.

С начала 2020 года все посещения Лувра, связаны ли они с временными выставками или нет, должны будут резервироваться в сети, чтобы избежать очередей и нивелировать разницу между часами и днями «наибольшего спроса».

Как объясняют администраторы музея, задача не только в том, чтобы ограничить посещение, но и в том, чтобы избежать музейных «часов пик». В 2018 году Лувр принял 10 млн человек. Итог 2019 года, особенно учитывая недели аномальной жары, когда туристы бросились спасаться в музейные залы, никак не будет меньшим. В 2020 году музей может столкнуться с настоящей проблемой, связанной с увеличением числа посетителей. Согласно официальной информации парижской мэрии, число туристов, побывавших в Париже в прошлом году, составило 50 млн человек. Несмотря на все истории с субботними безобразиями «желтых жилетов», на 8,7% вырос международный туризм. В списке гостей столицы китайцы делят третье место с немцами (1,2 млн человек), а лидируют американцы (2,8 млн человек) и британцы (2,06 млн). Лувр является таким же обязательным местом посещения, как Эйфелева башня. Он лидирует по числу проданных билетов, за ним следуют Центр Помпиду с 3,55 млн и Музей Орсе с 3,29 млн человек.

Разумеется, туристы посещают лишь малую часть музея. Главные хиты — Ника Самофракийская, Венера Милосская, «Большая одалиска» Энгра, «Свобода на баррикадах» Делакруа, «Плот "Медузы"» Жерико — получают на порядок больше внимания, чем все остальные не менее известные произведения. Ну а основная приманка Лувра — «Портрет Моны Лизы, или Джоконда» Леонардо да Винчи. Считается, что от 75% до 80% направляются в Лувр специально, чтобы ее увидеть.

Когда-то картина могла путешествовать, побывала в 1963 году в Америке, а в 1974 году по пути из Японии даже заехала в Москву, в Пушкинский музей. Теперь покидать Лувр ей запрещено. Когда Лувр Абу-Даби попытался ее получить, хранители ответили отказом, объяснив, что перевозки картина не выдержит. Соответственно, в зависимости от расположения «Джоконды» направление движения посетителей меняется, как поменялось оно с 16 июля этого года, когда на время реконструкции работу Леонардо перенесли в крыло Ришелье.

К «Джоконде» приходит 30 тыс. человек в день, чтобы сфотографировать ее и себя на ее фоне. Она еще и самое охраняемое произведение — последнее покушение на нее совершила наша соотечественница, русская туристка, запустившая 2 августа 2009 года в шедевр Леонардо фаянсовой чашкой. Пуленепробиваемое стекло спасло картину.

Другие парижские музеи присматриваются к опыту Лувра. Закрывать не заказанный заранее доступ на временные выставки, сохранив при этом обычный порядок для посещения постоянных коллекций, предполагают Центр Помпиду и музей Fondation Louis Vuitton. Музей Орсе давно продает билеты на музейные блокбастеры через театральные кассы и крупные книжные магазины, а также на сайте. Однако от привычных очередей пока не отказывается.

Новость не в том, что появляется возможность купить билеты в сети, она существовала и до этого, но в том, что другие способы попасть в музей исчезнут.

Непонятно пока, как будут регулироваться бесплатные посещения, а список людей, имеющих на это право, огромен — от 18–23-летних европейцев, зарегистрированных безработных, несовершеннолетних, художников, искусствоведов, преподавателей, журналистов до инвалидов и их сопровождающих. Скорее всего, им тоже предложат выбирать соответствующее время, иначе мы увидим перед музеями очереди тех, кого пускают без очереди.

Лувр, что называется, универсальный музей, музей нескольких цивилизаций. Это сверхмузей, музей-монстр, чтобы его по-настоящему узнать, в нем надо провести несколько дней, разделив их по темам и готовясь к походу так, как если бы вы готовились к экзамену по истории искусств. С 2020 года свободно зайти в него станет невозможным.

Пытаясь упорядочить потребление и спасти главные свои сокровища, музей, по сути, толкает посетителей на целевое путешествие к хитам.

«В Лувр по резервации» окончательно станут ходить «к "Джоконде"», оставив без внимания египетские, греческие и римские шедевры, артефакты Средних веков, наследие мусульманской культуры, живопись и скульптуру Италии, Нидерландов, Германии, Испании и, конечно, самой Франции. Нас ожидает совсем другой способ пользования музеями — «заглянуть» в них будет невозможно, музейное потребление станет адресным и четким, как будто бы нам предлагают не свободные впечатления от истории искусства, а билет на самолет — в одну сторону, неотменяемый и без багажа.